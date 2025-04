Zoran Janković ne bo sestavljal vlade v Srbiji

Piše: Spletni časopis

Zoran Janković, ki je doslej edini šef stranke, ki je po relativni zmagi na volitvah s Pozitivno Slovenijo v državnem zboru propadel kot kandidat za šefa vlade, ne bo sestavljal niti vlade Srbije. O tem, da bi položaj prevzel, se je pogovarjal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, a je ta na koncu za premiera danes predlagal Đura Macuta.

Jankovič se je v Srbiji tudi srečal z Vučićem, a dogovora, da bo sestavljal vlado Srbije, na koncu ni bilo, so se pa o tem, da bi ga Vučić lahko predlagal, ker je v ožjem izboru, razpisali mediji v Srbiji. Da je bil med možnimi kandidati, je danes potrdil tudi Vučić.

Aleksandar Vučić in Robert Golob Foto: KPV

Nazadnje je Janković veliko pozornost, ko gre za Srbijo in Vučića, pritegnil med velikimi protesti proti Vučiču, ko je temu poslal pismo podpore iz Ljubljane, ki so ga kot podporo župana Ljubljane objavili mediji v Srbiji, v Sloveniji pa ni bilo dostopno. Zaradi podpore Vučiću sta ga pozneje kritizirala celo “njegova” Milan Kučan in Robert Golob. Kučan je ocenil, da je bila podpora Vučiću napaka, Golob pa, da je šlo za osebno mnenje Jankovića.

Robert Golob in Zoran Janković Foto: KPV

Jankovića je Vučić že vabil za župana Beograda. O tem je Janković povedal: “Jaz sem imel uradno vabilo, da grem za župana Beograda. Povabili so me, ne, odgovor je bil ne. Trikrat ne. Enkrat ne zato, ker ne grem iz najlepšega mesta na svetu, drugič ne, ker nismo končali svoj program in tretjič, pri svojih letih nisem se bil pripravljen učiti novih 25.000 ulic.” O Vučiču pa je povedal še: “Jaz sem tudi povedal pred leti, da je najboljši predsednik v regiji.”

Na dogajanje se je predsednik NSi Matej Tonin odzval tako: