Zgolj nestabilno omrežje ali kibernetski napad? Španija, Portugalska in del Francije doživeli električni mrk

Španija, Portugalska in del južne Francije so danes doživeli obsežen električni mrk, zaradi česar je na milijone ljudi ostalo brez oskrbe z elektriko, so sporočili tamkajšnji upravljavci električnih omrežij. Razlog za mrk, ki povzroča tudi hude motnje v prometu ter telekomunikacijah, še ni znan, poročajo tuji mediji.

Iz portugalskega upravljavca omrežja REN so sporočili, da je celoten Iberski polotok doživel mrk ter tudi del Francije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francoski upravljavec električnega omrežja RTE je sporočil, da so bila gospodinjstva na jugozahodu Francije blizu meje s Španijo nekaj minut brez elektrike. Oskrbo z električno energijo jim je že uspelo obnoviti.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je do izpada elektrike prišlo okoli poldneva.

Iz upravljavca španskega električnega omrežja Red Electrica so prek družbenega omrežja X sporočili, da so uspešno začeli z obnavljanjem oskrbe z električno energijo na severu in jugu države, vendar težava še ni odpravljena.

Vzrok električnega mrka še ni znan.

“Vlada si prizadeva ugotoviti izvor tega incidenta in namenja vsa možna sredstva, da bi ga čim prej razrešila,” so sporočili iz urada predsednika vlade Pedra Sancheza. Slednji je že obiskal sedež družbe Red Electrica, kjer ga bodo seznanili z izrednimi razmerami, navaja AFP.

Po oceni družbe naj bi trajalo šest do deset ur za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo v Španiji. Ob tem so pozvali državljane, naj ne ugibajo o vzrokih za izpad elektrike.

Španski radiji poročajo, da je bil evakuiran del madridske podzemne železnice. V središču španske prestolnice obenem prihaja do prometnih zastojev, saj so semaforji prenehali delovati, poročanje radia Cader Ser povzema agencija Reuters.

Zaradi težav v prometu so španske oblasti pozvale prebivalce, naj se ne odpravljajo na pot.

S težavami z delovanjem semaforjev se soočajo tudi na Portugalskem, je sporočila tamkajšnja policija. Po poročanju Reutersa sta zaprti podzemni železnici v Lizboni in Portu.

Na portugalskih letališčih v Portu, Faru in Lizboni pa so aktivirali generatorje za nujne primere, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Iz španskega upravljavca letališč Aena so sporočili, da prihaja do zamud pri letih, vendar letališča po Španiji še vedno delujejo zahvaljujoč električnim sistemom za nujne primere, poroča AFP.

V obeh državah so zaradi izpada elektrike prenehali voziti vlaki.

Španskih mediji poročajo, da je nekaj ljudi obtičalo v dvigalih.

Po poročanju španskega časopisa El Pais oblasti ne izključujejo možnosti kibernetskega napada, navaja dpa.

Zaradi izpada elektrike je bil prekinjen tudi teniški turnir v Madridu.

S španskimi in portugalskimi oblastmi je v stiku Evropska komisija. “Komisija bo še naprej spremljala razmere in poskrbela za nemoteno izmenjavo informacij med vsemi relevantnimi deležniki,” so sporočili iz Bruslja.

Z voditelji Španije in Portugalske je po poročanju AFP v stiku tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, sicer nekdanji portugalski premier.