Združeni narodi Hamas obtožujejo oviranja dostave humanitarne pomoči v Gazo

Piše: STA

Palestinsko gibanje Hamas ovira dostavo humanitarne pomoči v Gazo in ustrahuje humanitarne delavce, so danes sporočili Združeni narodi. Ob tem so navedli več incidentov iz preteklih dni, ko naj bi pripadniki gibanja neutemeljeno vstopali na mesta razdeljevanja humanitarne pomoči in grozili osebju.

Namestnik posebnega koordinatorja ZN za mirovni proces na Bližnjem vzhodu Ramiz Alakbarov je danes dejal, da odločno obsoja oviranje humanitarnih operacij s strani oblasti v Gazi, pri čemer je mislil na gibanje Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dejanja pripadnikov gibanja so po njegovih navedbah ogrozila humanitarno osebje, ustrahovala delavce, ki so dostavljali življenjsko pomembno pomoč, ter motila humanitarne operacije.

Po podatkih ZN so oboroženi moški, povezani s Hamasom, v soboto domnevno vdrli v center za razdeljevanje hrane v Džabaliji na severu Gaze. Vdrli so tudi v skladišče Svetovnega programa za hrano (WFP) pod okriljem ZN in napadli dva tovornjakarja, ki sta dostavljala humanitarno pomoč.

Ti incidenti niso osamljeni primeri in odražajo vse bolj nevaren vzorec ustrahovanja, nasilja in oviranja, vključno s poskusi tihotapljenja ter napadi in zlorabo humanitarnih operacij, je še dejal Alakbarov.

Izrael in Hamas sta oktobra lani sklenila premirje, ki pa medsebojnih napadov ni ustavilo. Druga faza premirja, ki naj bi vključevala razorožitev Hamasa in postopni umik izraelskih sil iz Gaze, je že več mesecev v zastoju.

Izraelske sile so medtem prevzele nadzor nad več kot 60 odstotki palestinskega ozemlja. Hamas še vedno izvaja nadzor nad preostalim območjem, vendar je prejšnji teden napovedal, da je razpustil telo, ki je skoraj dve desetletji upravljalo Gazo.