ZDA dokončno uvedle sankcije zoper Naftno industrijo Srbije (NIS)

Piše: C. R., STA

Danes so dokončno začele veljati sankcije ZDA proti Naftni industriji Srbije (NIS) zaradi ruskega lastništva, potem ko so ameriške oblasti njihovo uvedbo v zadnjih mesecih večkrat preložile, poročajo mediji. Uvedba sankcij v praksi pomeni, da bo hrvaški Jadranski naftovod (Janaf) prekinil dobave nafte NIS.

ZDA so tik pred odhodom nekdanjega predsednika Joeja Bidna s položaja na začetku januarja uvedle obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Sankcije naj bi zaradi ruskega lastništva tako doletele tudi NIS. Kot rok za spremembe lastništva so sprva določili 25. februar, a so bile nato večkrat prestavljene.

Uveljavitev sankcij pomeni, da bo naftovod Janaf NIS prenehal dobavljati nafto. Zadnje dovoljenje za dobavo nafte je podjetju poteklo v sredo, poroča spletni portal N1 v Srbiji. Pričakuje se, da bo to za Srbijo velik izziv, saj je država v veliki meri odvisna od dobave nafte prek Hrvaške.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v sredo izrazil upanje, da NIS zaradi sankcij ne bo odpustil veliko delavcev, skrbi pa ga tudi, ker finančne institucije ob sankcijah ne bodo poslovale z NIS.

Ima pa Srbija dovolj zalog nafte in naftnih derivatov, so v torek zagotovili na tamkajšnjem ministrstvu za rudarstvo in energetiko. Zavezali so se, da bodo storili vse, da oskrba potrošnikov in industrije ne bo ogrožena.

Da imajo v tem trenutku zagotovljene zadostne zaloge nafte za rafiniranje in da bencinske črpalke redno oskrbujejo z vsemi vrstami naftnih derivatov, so v današnji izjavi zagotovili tudi v NIS.

“V primeru prenehanja delovanja tujih plačilnih kartic, kot sta Mastercard in Visa, bo plačilo na bencinskih črpalkah možno z domačo kartico Dina, gotovino, pa tudi z metodo IPS show,” so navedli.

Pri veleprodaji naftnih derivatov bo po njihovih pojasnilih zagotovljeno nemoteno poslovanje v dinarjih. “Pripravljeni smo izpolniti vse pogodbene obveznosti do poslovnih partnerjev, vključno s korporativnimi strankami in velikimi kupci. Plačilne kartice korporativnih strank delujejo nemoteno,” so izpostavili.

V NIS zatrjujejo, da si s srbsko vlado in delničarji še naprej prizadevajo rešiti nastalo situacijo in v pogajanjih z ameriškim ministrstvom za finance doseči odstranitev s seznama za uvedbo sankcij. “To je dolgotrajen in zapleten postopek,” so še dodali.

Največji lastnik NIS ostaja ruski Gazprom Neft, ki ima v lasti 44,85 odstotka delnic družbe. Država Srbija je lastnica 29,87-odstotnega deleža in družba Intelligence 11,3-odstotnega, preostale delnice pa so v lasti manjšinskih delničarjev.