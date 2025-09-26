Zala Tomašič vodila prvo posodobitev pravil za merilne naprave po 20 letih – od e-polnilnic do merilnikov toplote

Piše: E. J.

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) v Evropskem parlamentu je danes skoraj soglasno sprejel poročevalsko poročilo o spremembah Direktive o merilnih napravah (MID – Measuring Instrument Directive). Za predlog je glasovalo 40 poslancev, eden je bil proti. Glavna poročevalka pri tem dosjeju je evropska poslanka Zala Tomašič.

Gre za prvo posodobitev direktive po dveh desetletjih, ki ureja širok nabor merilnih naprav – od polnilnic za električna vozila do merilnikov stisnjenega plina ter merilnikov električne energije, plina in toplote. Spremembe prinašajo pomembne novosti. Nova pravila se bodo uporabljala samo za nove naprave, kar pomeni, da obstoječih ne bo treba zamenjati. Rezultati meritev bodo morali biti uporabnikom vedno jasno prikazani, bodisi na zaslonu bodisi v aplikaciji, hkrati pa bodo podatki zaščiteni in zanesljivi, da bodo računi vedno pravični. Direktiva se prilagaja tudi sodobnim tehnologijam, saj omogoča uporabo oblačnih storitev in drugih digitalnih rešitev. Poleg tega posodablja tehnične zahteve za hitro polnjenje električnih vozil ter prinaša bolj jasne in pregledne definicije, ki odpravljajo pretekle nejasnosti in zagotavljajo enotno razumevanje pravil v vseh državah članicah.

“Direktiva neposredno vpliva na vsakdanje življenje ljudi – od računa za elektriko do polnjenja električnega avtomobila. Naš cilj je, da bodo merilne naprave poštene, varne in prilagojene sodobnemu času, hkrati pa ne bodo ustvarjale nepotrebnih bremen za proizvajalce in uporabnike,” je ob sprejemu poudarila Tomašičeva.

Na podlagi potrjenega poročila bo Tomašičeva zdaj vodila medinstitucionalna pogajanja z Evropskim svetom in Evropsko komisijo, v katerih bodo iskali končni kompromis o besedilu direktive.