Zakaj zahodni aktivisti še vedno branijo Hamas?

Piše: William Barclay

Medtem ko zahodni aktivisti vzklikajo slogane v obrambo Hamasa, Palestinci na terenu tvegajo svoja življenja, da bi protestirali proti brutalni vladavini Hamasa.

Ta članek razkriva globoko neskladje med kriki Gaze po svobodi in nevarno romantizacijo terorja s strani Zahoda.

Hamas: »Borci za svobodo«?

Od terorističnih napadov Hamasa 7. oktobra 2023 so mnogi zahodni politični aktivisti in akademiki poskušali teroristično organizacijo preimenovati v legitimen glas palestinskega odpora.

Skupine, kot je Black Lives Matter Phoenix, so hvalile operativce Hamasa kot »borce za svobodo« in trdile, da »borci za svobodo niso teroristi«. Podobno je Judith Butler, znana filozofinja in raziskovalka spolnih študij z Univerze v Berkeleyju, drzno trdila, da napadi Hamasa na izraelske civiliste 7. oktobra niso bili teroristična dejanja ali antisemitizem, temveč »oborožen odpor« – obupan boj za pravičnost, svobodo in enakost Palestincev, ki živijo pod zatiranjem.

Toda te pripovedi ne odražajo resnice na terenu. Medtem ko propalestinski glasovi na Zahodu poskušajo poveličati Hamas, palestinsko ljudstvo, zlasti tisto, ki je ujeto v Gazi, obupano poskuša, da se znebi nasilne vladavine te skupine.

Prebivalci Gaze si želijo svobode (od Hamasa)

Dokazi so prepričljivi: prebivalci Gaze ne vidijo Hamasa kot osvoboditelje, temveč kot zatiralce. Leta 2022 so Palestinci objavili hashtag #TheyKidnappedGaza, da bi izrazili svoj obup nad režimom Hamasa. Pogumni palestinski aktivisti, kot je Amer Balosha, so tvegali svoja življenja, da bi razkrili korupcijo in zlorabe Hamasa, pri čemer so opozorili na njegovo milijardno premoženje v tujini, medtem ko se prebivalci Gaze soočajo z lakoto in revščino.

Raziskava Arab Barometer iz leta 2024, »najdlje trajajoč in najobsežnejši projekt javnega mnenja na [Bližnjem vzhodu]«, je pokazala, da 67 % prebivalcev Gaze ne zaupa Hamasu, 72 % pa meni, da je skupina korumpirana. Razočaranje je globoko – ne le nad Hamasom, ampak nad celotnim palestinskim vodstvom.

Po Gazi so se začeli širiti protesti proti Hamasu. Petindvajsetega marca 2025 se je val pogumnih Palestincev zbral na ulicah v največjih demonstracijah proti Hamasu od izbruha izraelsko-palestinskega konflikta 7. oktobra. Pogumni protestniki so se zbrali na devetih lokacijah po Gazi in skandirali »Hamas so teroristi« in »Dol s Hamasom, dovolj imamo, Hamas!« Manj kot mesec dni pozneje, 16. aprila, so se prebivalci Gaze ponovno dvignili. V Beit Lahii, mestu na severu Gaze, so Palestinci znova napolnili ulice v živahnem kriku za svobodo in konec vladavine Hamasa.

Te demonstracije so se srečale z brutalno represijo. Militanti Hamasa so nasilno zatrli demonstracije, opazovalci pa so bili priča grozljivi usodi Odaya Nasserja Al Rabaya, mladega protestnika, ki ga je Hamas ugrabil, mučil in umoril. Njegovo iznakaženo truplo so odvrgli pred vrata njegove družine, kar je mračno opozorilo za vsakega Palestinca, ki si drzne kljubovati režimu.

Zahodni »zavezniki« podžigajo zatiranje

Kruta ironija je, da medtem ko Hamas pretepa, strada in utiša Palestince v Gazi, mnogi v Severni Ameriki in Evropi, vključno s študentskimi skupinami, akademiki in samozvanimi zagovorniki človekovih pravic, še naprej upravičujejo ali celo slavijo to skupino.

S tem, ko zavračajo priznanje Hamasa kot teroristične entitete, ti tako imenovani zavezniki ne branijo palestinskega cilja, temveč podpirajo enega njegovih največjih sovražnikov. Pozivi k »ukinitvi Izraela« ali zanikanju njegove pravice do obstoja ne pomagajo Palestincem, ki živijo pod tiranijo. Pravi boj za palestinsko svobodo se začne z njihovo osvoboditvijo izpod Hamasa, ne izpod Izraela.

Dokler se svet ne sooči s to resničnostjo, bodo Palestinci ostali zatirani – ne s strani sionizma, temveč s strani svojih tako imenovanih »osvoboditeljev«.

Vir: Why Do Western Activists Still Defend Hamas? | Visegrad24