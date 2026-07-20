Kandidatura Fajonove za Sahel dokončno propadla, znana je nova kandidatka

Piše: A. H. (Nova24tv)

Po več tednih političnih manevrov in poskusov, da bi se nominacija Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel izpeljala mimo pravil, je kandidatura dokončno propadla. Kot nova kandidatka se pojavlja izkušena danska diplomatka Birgitte Nygaard Markussen. Preklic kandidature je potrdila tudi Fajonova sama.

Novo vodstvo slovenskega zunanjega ministrstva je razkrilo resne nepravilnosti v postopku, ki so ga pripravili v času, ko je prejšnja vlada že opravljala zgolj tekoče posle, na družbenem omrežju X pa se je v zvezi s tem oglasil tudi predsednik vlade Janez Janša.

“Saga, skladno s pričakovanji, ni končana. Imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel je spet na dnevnem redu. V sredo naj bi ga obravnavali stalni predstavniki pri EU (Coreper). Postopkovni zadržki Ljubljane očitno niso prepričali Kaje Kallas,” je na omrežju X sporočil slovenski novinar v Bruslju Peter Žerjavič, ki mu je predsednik vlade odgovoril: “Je končana”. V nadaljevanju je tudi jasno povedal kaj se je zgodilo.

Po njegovih besedah se je 10. aprila 2026 konstituirala nova Državni zbor in od takrat naprej je bivša vlada opravljala zgolj tekoče posle. Janša je poudaril, da je bil to verjetno razlog, zakaj predsednik vlade Robert Golob predloga za nominacijo Tanje Fajon ni uvrstil na dnevni red seje vlade. S tem je premier jasno nakazal, da gre za postopek, ki je bil izpeljan v sivem območju in brez ustrezne politične in formalne podlage.

Kot smo poročali, je novo vodstvo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve pod ministrom Tonetom Kajzerjem takoj po prevzemu resorja opravilo temeljit pregled in ugotovilo več resnih nepravilnosti. Kandidatura je bila vložena v obdobju omejenih pooblastil, generalna sekretarka ministrstva pa ni imela veljavnih pooblastil za podpisovanje in posredovanje dokumentacije. Postopek ni bil ustrezno usklajen z novo vlado, aktualno vodstvo ministrstva pa ni bilo niti seznanjeno z njim. Minister Kajzer je zato visoko predstavnico Kajo Kallas na srečanju v Bruslju izrecno prosil za pojasnila o transparentnosti in integriteti celotnega postopka.

Zaradi teh ugotovitev in zadržkov slovenske strani je bila točka o imenovanju Tanje Fajon umaknjena z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov pri EU, vse ugotovitve pa kažejo na poskus, da bi se pomembna evropska nominacija izpeljala v času politične tranzicije brez ustreznega nadzora in formalnih postopkov.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v nedeljo zvečer nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes za STA sporočila Fajon.

Več sredstev za utrditev položaja?

V kontekstu Fajonine kandidature so se pojavljala tudi vprašanja o morebitni uporabi slovenskih davkoplačevalskih sredstev za utrditev njenega položaja. Po podatkih ministrstva je Slovenija za prehransko varnost v Sahelu leta 2022 namenila 50.000 evrov, leta 2023 že 100.000 evrov, v letih 2024–2026 pa po 300.000 evrov letno – torej skupaj prek 1 milijona evrov v petih letih, pri čemer se je letni prispevek v času Fajoninega ministrovanja povečal kar šestkrat. Širše gledano je leva vlada v treh letih za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, med drugim prek Svetovnega programa za hrano, namenila več milijonov evrov, od katerih je pomemben delež končal prav v regiji Sahel, kar so nekateri pojasnjevali kot strateško finančno potezo za krepitev njenega profila v afriški diplomaciji.

Kdo je nova kandidatka?

V tem kontekstu se kot nova in bistveno bolj kredibilna kandidatka za položaj posebne predstavnice EU za Sahel pojavlja Birgitte Nygaard Markussen. Gre za izkušeno dansko diplomatko z več kot 20 leti delovanja na afriškem kontinentu in močnim poudarkom na mirovnih procesih ter vlogi žensk v varnosti. Trenutno opravlja funkcijo posebne odposlanke Danske za regijo Velikih jezer in Sahel, pred tem pa je bila veleposlanica EU pri Afriški uniji (2020–2023) ter direktorica oziroma namestnica direktorice za Afriko v Evropski službi za zunanje delovanje (EEAS, 2016–2020).

V danskem zunanjepolitičnem ministrstvu je bila med drugim direktorica za Afriko, veleposlanica v Burkina Fasu (z akreditacijami za Niger, Čad in Srednjeafriško republiko) ter namestnica vodje misije v Ugandi. Ima doktorat iz etnografije in socialne antropologije Univerze v Aarhusu ter bogate izkušnje s krizno diplomacijo, humanitarno pomočjo in sodelovanjem z afriškimi institucijami. Njena nominacija prinaša prav to, kar bi se od predstavnika za Sahel pričakovalo – globoko strokovnost, neposredno poznavanje regije in odsotnost notranjepolitičnih obremenitev, kar ji daje bistveno večje možnosti za hitro podporo v Bruslju in učinkovito delo na terenu.