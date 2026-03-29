Vrnitev k tradiciji: Verska renesansa v Združenih državah Amerike

Piše: Álvaro Peñas (Kulturnimarksizem.si)

Leta 2001 je Pat Buchanan v knjigi Smrt Zahoda zapisal, da je ekonomski marksizem propadel in se končal s padcem berlinskega zidu, medtem ko je kulturni marksizem zmagal. Njegova zmaga je bila odgovorna za hitro dekristjanizacijo zahodnih družb v zadnjih štirih desetletjih zaradi škodljivega vpliva različnih marksističnih filozofov, katerih ideje, ki jih je širila kontrakultura, so se razširile.

»Predstavljajte si, da ni nebes,« je pel John Lennon v pesmi »Predstavljajte si (Imagine)«, brez meja, brez religije in – od vzpona gibanja »prebujenstva« – očitno tudi brez spolov. Buchanan je naslikal precej pesimistično sliko prihodnosti, čeprav si morda ni mogel predstavljati, kako daleč bo šla »prebujenska« zabloda, saj je zahodna družba – zlasti ameriška – obrnila hrbet tradiciji. Je bilo tako? Je »napredek« privedel do umika religije? Na to vprašanje poskuša odgovoriti Pablo Mariñoso de Juana v svojem poročilu »Una vuelta a la tradición: el renacimiento religioso en Estados Unidos« (Vrnitev k tradiciji: Verska renesansa v Združenih državah), ki ga je objavil CEU CEFAS, in katerega zaključki ovržejo prerokbe in mantre progresivizma: religija ni izginila, ampak se je vrnila k svojim koreninam.

S čisto statističnega vidika je v Združenih državah v zadnjih nekaj desetletjih prišlo do stalnega upada krščanske identifikacije. Dvainšestdeset odstotkov prebivalstva ZDA se identificira kot kristjani, v primerjavi s 7 odstotki, ki se identificirajo z drugimi religijami in skoraj 29 odstotki brez verske pripadnosti. Še pred desetletjem je odstotek ameriških kristjanov znašal 75 odstotkov. Vendar pa, kot Mariñoso ugotavlja v svojem poročilu, številke dobijo drugačen pomen, če jih pogledamo iz druge perspektive. Študija verske krajine raziskovalnega centra Pew kaže, da je krščanstvu – od katolicizma do različnih protestantskih denominacij – uspelo ohraniti, z majhnimi variacijami, svoj relativni delež v celotnem prebivalstvu.

