Vrhovni voditelj Irana naj bi razmišljal o begu k Putinu

Piše: Domen Mezeg

Zahodno obveščevalno poročilo, ki ga povzema The Sunday Times, trdi, da je iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej pripravil skrivni načrt pobega iz Teherana, če bi se varnostne sile v času vse obsežnejših protestov in gospodarskega razkroja začele lomiti, dezerterati ali zavračati ukaze.

Ali Hamenej je star 86 let in naj bi se v primeru resnega razpada nadzora umaknil skupaj z ozkim krogom sodelavcev in družinskih članov, med katerimi je tudi njegov sin Možtaba, ki velja za izbranega naslednika.

Po navedbah nekdanjega izraelskega obveščevalca Benija Sabtija bi Hamenej v takem scenariju pobegnil v Moskvo, saj naj bi tam imel največ političnega zaledja. Osebno naj bi namreč občudoval Vladimirja Putina in se kulturno počutil bližje Rusiji kot katerikoli drugi državi, poroča Israel National News.

Priprave na varno življenje v izgnanstvu

Načrt naj bi bil zasnovan po vzoru pobega sirskega voditelja Bašarja al Asada leta 2024, ko naj bi ta odletel v Moskvo tik pred vstopom opozicijskih sil v Damask. Vir, ki ga navaja časnik, trdi, da je Hamenejev krog že začrtal konkretno izhodno pot iz Teherana ter da že dlje časa zbira premoženje, nepremičnine v tujini in gotovino, s katerimi bi si zagotovili varno pot in življenje v izgnanstvu.

Hamenej je vreden okoli 95 milijard dolarjev!

Hamenej ima prek organizacije Setad pod nadzorom ogromno premoženje; preiskava Reutersa iz leta 2013 ga je ocenila na približno 95 milijard dolarjev.

Številni visoki predstavniki režima imajo sorodnike, ki že živijo v tujini, med drugim v ZDA, Kanadi in Dubaju, kar dodatno krepi vtis, da se del elite pripravlja na morebitno destabilizacijo. Poročilo prihaja v času, ko se po Iranu nadaljujejo protesti, ki jih poganja huda gospodarska stiska.

Popolna paranoja in prestrašenost

Demonstranti varnostne sile – IRGC, Basidž, policijo in vojsko – obtožujejo uporabe strelnega orožja, solzivca in vodnih topov, vse te strukture pa delujejo neposredno pod Hamenejevim poveljstvom. Obveščevalni profil opisuje vrhovnega voditelja kot vse bolj krhkega po lanskoletni 12-dnevni vojni z Izraelom, v času katere naj bi se zadrževal v bunkerju, kar naj bi še okrepilo njegovo obsedenost s preživetjem.

Ocenjujejo ga kot paranoičnega voditelja, ki ideološko togost prepleta s taktičnim pragmatizmom. V svojem zadnjem javnem nastopu je Hamenej priznal, da so gospodarske težave protestnikov upravičene, in dejal, da so trgovci, ki protestirajo zaradi razmer, popolnoma upravičeni do tega.

Hkrati pa je ostro opozoril, da oblasti ne bodo izkazovale popustljivosti do tistih, ki jih označuje za “izgrednike”, saj je po njegovih besedah dialog z njimi nesmiseln in jim je treba pokazati, kje je njihovo mesto.