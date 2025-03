(VIDEO) Vodja ameriških obveščevalnih služb Tulsi Gabbard: »Glavna grožnja je radikalni islam«

Piše: A. S.

Liberalci in levičarji nas velikokrat prepričujejo, da je danes največja grožnja vzpon »skrajne« desnice. Odmev tega lahko vedno slišimo tudi pri levih vladah v Evropi in pri Demokratski stranki v ZDA. A nova obveščevalna direktorica ZDA Tulsi Gabbard trdi, da temu ni tako. Radikalni islam je največja grožnja za ZDA.

Direktorica obveščevalnih dejavnosti Tulsi Gabbard je v nedavnem intervjuju spregovorila o varnostnih grožnjah, s katerimi se soočajo ZDA. »Biden je nekoč dejal, da je največja varnostna teroristična grožnja v ZDA beli supremacizem. Kaj vi menite, da najbolj ogroža varnost Američanov?«, jo je vprašala novinarka. Gabbard je pri tem izpostavila množične migracije in radikalni islam.

»V zadnjih štirih letih, ko smo imeli odprte meje, je v našo državo prišlo na deset in deset milijonov ljudi, za katere ne vemo kdo so ali kakšni so njihovi nameni«, je opozorila. Nadaljevala je, da je danes v ZDA grožnja radikalnega islama višja kot kdajkoli prej. Razlog za to niso samo odprte meje, temveč tudi strah Bidnove administracije, da bi bila označena ia islamofobno, je izpostavila. »Sredstva in pozornost javnosti so preusmerili iz tega problema na naše ameriške sodržavljane«, je dodala. Namesto, da bi resno vzeli grožnjo islamskega terorizma, so Demokrati namreč poudarjali t.i. »domači terorizem« in domnevni ameriški beli supremacizem.