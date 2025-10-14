e-Demokracija
(VIDEO) Varnostni kaos v Gazi: pripadniki Hamasa brutalno obračunavajo s svojimi sonarodnjaki, ki so se jim zamerili

FokusTujina
foto: zajem zaslona

Piše: Bogdan Sajovic

Potem ko je zavladalo premirje med Izraelci in Hamasom, so se na območju Gaze sprožili notranji spopadi med Palestinci.

Nekatere politične skupine in močni družinski klani namreč nasprotujejo hegemoniji Hamasa in se skušajo izviti izpod Hamasove nadoblasti. Razen tega prihajajo poročila, da prihaja tudi do fragmentacij znotraj Hamasa samega. Nekatere frakcije nasprotujejo premirju, prav tako pa prihaja do sporov med lokalnimi komandanti kdo bo imel roko nad razdeljevanjem humanitarne pomoči.

https://twitter.com/2021m2021/status/1977958146825236597

Posnetki teh notranjih spopadov v ruševinah Gaze, pretepanja, poniževanja in usmrtitve medtem krožijo po spletu.

https://twitter.com/2021m2021/status/1977778189683335382

Hamas sporoča, da gre za »kaznovanje izdajalcev, kolaborantov in lopovov«. Kar je Hamasova oznaka za tiste, ki si ne želijo Hamasove hegemonije oziroma so prevzeli humanitarno pomoč mimo Hamasovih struktur.

Čeprav po ocenah opazovalcev še ne gre za »pravo« državljansko vojno, poročila kažejo na naraščajoči varnostni kaos, ki bi lahko celo destabiliziral obnovo po prekinitvi ognja.

 

