(VIDEO) To se je zgodilo v Dalmaciji, odpovedati so morali celo tradicionalno Sinjsko alko …

Piše: C. R.

Split in otoke v srednji Dalmaciji je v nedeljo zvečer zajelo močno neurje. Orkanski sunki vetra so povzročili več pomorskih nesreč, v katerih so gasilci rešili skupno 16 oseb. Nevihte z obilnim deževjem so prizadele tudi območje Sinja v dalmatinskem zaledju, kjer so za en teden preložili 310. Sinjsko alko, poročajo hrvaški mediji.