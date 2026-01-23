(VIDEO) Splet preplavili Amelia in Maria, ki poudarjata negativne posledice množičnega priseljevanja

Piše: A. S.

V zadnjih tednih je družbena omrežja in splet zajela prava senzacija okoli lika po imenu Amelia, ki se je iz skromnega lika v britanski izobraževalni igri spremenila v simbol proti priseljevanju.

Amelia, »goth« dekle z vijoličastimi lasmi, je bila prvotno lik iz brezplačne interakcijske računalniške igre Pathways: Navigating Gaming, The Internet & Extremism, ki jo je financirala britanska vlada prek Hull City Councila. Igra naj bi bila namenjena »ozaveščanju najstnikov o nevarnostih radikalizacije in ekstremizma«. Po domače povedano, gre za liberalno protidesničarsko propagando. Amelia se v igri pojavi kot antagonistka, ki nasprotuje priseljevanju in zagovarja obrambo in ohranitev angleške kulture in naroda. Namen je bil »opozarjati«, da se lahko desničarski pogledi širijo med mladimi. No, družbena omrežja pa so iz Amelie naredila novo spletno junakinjo v boju proti veliki zamenjavi.

Namesto da bi Amelia služila kot »opozorilo«, je postala na spletu ikona in meme proti množičnim migracijam. Pojavili so se videji, narejeni z umetno inteligenco, v katerih Amelia govori o patriotizmu, obrambi britanske kulture in kritiki vlade zaradi prevelike strpnosti do migrantov. Eden izmed viralnih videov jo prikazuje, kako nagovarja »angleške moške« in jih poziva, da vzamejo državo nazaj.

Ta pojav je sprožil val ustvarjalnosti, od anime različic do romantičnih zgodb z glavnim likom iz igre, Charliejem. Skratka, vlada se je s svojo igro uštela, saj je njena propaganda dobila povzročila nasprotni učinek; njen boj proti domnevni skrajni desnici je ustvaril konservativno spletno senzacijo, ki se je razširila po družbenih omrežjih, kot je X (prej Twitter), kjer so uporabniki delili meme slike in filmčke, generirane z orodji kot je Grok. Po podatkih je en tak video dosegel več kot 3,6 milijona ogledov, kjer Amelia izraža frustracije nad priseljevanjem, kulturnimi spremembami in institucionalnim propadom.

Številni jo vidijo kot simbol upora proti cenzuri in prebujenstvu, kmalu pa se ji je v virtualnem svetu pridružila tudi Maria, njena nemška različica, ki prav tako opozarja na problematiko priseljevanja v filmčkih, narejenih z UI.

V enem od tovrstnih filmčkov Maria v tradicionalni noši stoji pred Reichstagom v Berlinu in izraža ljubezen do Nemčije: »Živjo, sem Maria, Nemka, ki ljubi Nemčijo«. V nadaljevanju našteva nemške tradicije – od rouladen in piva do Goetheja in Kanta. Video hitro preide v kritiko: obsoja vlado zaradi kulturnega samomora in kritizira institucije, kot so cerkev in mediji, da so polni prebujenskih in levičarskih norcev, ter zahteva omejitev priseljevanja, saj »ne potrebujemo tisoč dönerjev in brivnic na vsaki ulici«. Konča s pozivom k akciji: »Nemci, borite se in vzemite svojo deželo nazaj«.

Ta video, trajajoč skoraj tri minute, je deljen kot odgovor na Amelijino senzacijo in poudarja podobne teme patriotizma in remigracije. Po mnenju nekaterih je to nadaljevanje trenda, kjer AI pomaga širiti nacionalistična sporočila po Evropi.