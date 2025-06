(VIDEO) Po hudi vročini Avstrijo zajele nevihte

Piše: C. R., STA

Po hudi vročini, ki je zajela Slovenijo in njeno soseščino, so v Avstriji danes že divjale nevihte in povzročale škodo. V kraju Fügen na Tirolskem točo, veliko tudi pet centimetrov, odstranjujejo z lopatami in bagri. Nevihte z močnim vetrom in točo so zajele tudi območje Gradca na avstrijskem Štajerskem.

Heavy rainfall and flash floods in Tyrol – Austria 🇦🇹 a short while ago 🚨❄️ 26-6-2025 📍Fügen, Tyrol ⛈️⛈️Austria pic.twitter.com/4N8DHUTA5E — sustainme.in®️ (@sustainme_in) June 26, 2025

Že opoldne so avstrijski centri za zaščito pred nesrečami za posamezne regije izdali opozorila pred močnimi nevihtami, ki naj bi območja zajele popoldne ali zvečer. Sunki vetra so ponekod presegli sto kilometrov na uro, številne dogodke so odpovedali, poročajo avstrijski mediji.

Nevihte so popoldne najprej zajele posamezna območja Tirolske. Najbolj prizadeta sta okraja Schwaz in Kitzbühel, debela toča pa je padala tudi v Fügnu v dolini Zillertal. Posnetki na družbenih omrežjih kažejo hudourniške poplave, poškodovane avtomobile in podrta drevesa.

Močan nevihtni sistem z neurji je nastal tudi na območju Gradca, kjer so bile med drugim odpovedane demonstracije proti varčevalnim ukrepom na področju sociale. Na eni tamkajšnjih merilnih postaj so izmerili, da je na kvadratni meter padlo približno 25 litrov vode.

V večernih urah so se nevihte začele vse bolj pomikati proti vzhodu. Vročina bo v prihodnjih dneh v državi še vztrajala.