(VIDEO) Nevarna provokacija v Širokem Brijegu: policija zaradi varnostnih razlogov prepovedala množično zborovanje muslimanov

Široki Brijeg, mesto na zahodu Hercegovine s pretežno hrvaškim prebivalstvom, kjer so se leta 1991 prebivalci herojsko uprli prodoru enote JLA v zaledje Splita, leta 1992 pa so ga pripadniki JLA z letali neusmiljeno bombardirali, se je tokrat spet znašlo na veliki preizkušnji.

Islamski aktivist Sanin Musa je namreč nedavno pozval muslimane na množični zbor v tem kraju. Šlo naj bi za kakor mirno zborovanje z zgolj verskimi motivi, toda dejansko gre za politično zborovanje, ki močno spominja na podobna zborovanja Srbov na področju Knina leta 1990. Spomnimo: takšne politične akcije so na tem področju prerasle v t. i. balvan-revolucijo, nasilna kriminalna dejanja in nazadnje v povsem odkrito agresijo na Hrvaško.

Te dogodke velja izpostaviti tudi zaradi nedavnih dogodkov, povezanih s predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom, ki je bil pravnomočno obsojen in bi se moral zaradi nespoštovanja odločitev mednarodne skupnosti umakniti s položaja. Zato napetost v BiH spet narašča, Dodik pa je že nekajkrat namignil na razpad daytonske BiH. Sanin Musa je sicer velik Dodikov nasprotnik.

Za kaj gre? Profesor Musa, sicer ustanovitelj bošnjaškega gibanja “Vera – narod – država”, je najavil protestni zbor muslimanov, potem ko naj bi muslimanko ovirali pri izvajanju javne molitve. “Res je, da obstaja veliko razlogov, da ne gremo, hudiči so na mnogih straneh sprožili alarm, grozijo z aretacijami in pridržanjem zaradi “motenja javnega reda in miru”. Ne glede na to bodo ljudje šli v Široki Brijeg in molitev bo potekala! To je naša država in država, nikomur ne odrekamo pravice do nje in do svobodnega življenja ter izpovedovanja svoje vere, vendar ne smemo dovoliti, da nas naša strpnost zavede in da jo drugi dojemajo kot šibkost in strahopetnost,” je med drugim zapisal na facebooku.

No, tu se seveda sklicuje na versko svobodo, ki naj bi bila ovirana, vendar je v maniri mimikrije namesto tega sprožil politični shod, ki je na meji nevarne provokacije. To dokazuje tudi naslednji poziv k oboroževanju enega od aktivistov. In pozor, tu ne gre zgolj za poziv k samoobrambi:

Vse naj bi se torej začelo z žensko, ki se je na javnem mestu klanjala oz. po muslimansko molila. Kar po svoje ni sporno, če upoštevamo versko svobodo ter javni red in mir. Je pa to očitno nekoga zmotilo, da jo je skušal odgnati, to dejanje pa je očitno razbesnelo radikaliziran del bošnjaških muslimanov. Celo do te mere, da želijo s seboj na shod prinesti orožje, kar je samo po sebi dovolj zgovorno.

Sicer pa popis prebivalstva kaže, da je v tem mestu, kjer se sicer nahajata znano starodavno Marijino romarsko svetišče ter frančiškanski samostan, po podatkih popisa prebivalstva zelo malo muslimanov, samo 0,02 odstotka leta 2013. Mesto pa se nahaja zelo blizu meje s Hrvaško, precejšen del prebivalstva zahodne Hercegovine dejansko gravitira k Hrvaški in je bilo v času vojne v BiH, pred daytonskim sporazumom, del Herceg-Bosne, torej tedanje začasne hrvaške države v BiH. Morda je tudi to razlog, da radikalni Bošnjaki smatrajo Široki Brijeg za “gnezdo ustaštva”.

Ob tem velja dodati, da je Sanin Musa nedavno prepovedal muslimanom obisk slapa Kravice blizu Ljubuškega, ker naj bi tam tabla v petih jezikih prepovedovala molitev.

Policijska uprava zahodno-hercegovskega kantona (oz. županije, kot regije v BiH nazivajo Hrvati) je že objavila poziv k medsebojnemu spoštovanju ter upoštevanju ustavne ureditve ter zakonov. Ob tem je sporočila, da shod ni dobil dovoljenja.

Mimogrede, velik shod, ki je maja leta 1991, malo pred osamosvojitvijo Slovenije, ustavil oklepno kolono JLA iz Pologa proti meji s Hrvaško, je bil dejansko shod neoboroženih prebivalcev širšega področja Širokega Brijega (takrat uradno imenovanega še Lištica). Takrat se je za prebivalce mesta in okolice zavzel tedanji tamkajšnji frančiškanski gvardijan in nekdanji medžugorski župnik, sicer domačin iz Uzarićev p. Jozo Zovko.

Nekateri upajo, da bi lahko razburjene duhove pomiril novi župnik in gvardijan v Širokem Brijegu p. Jure Barišić, do nedavnega župnijski vikar v Medžugorju, ki je na nedavnem festivalu mladih v Medžugorju pripravil odlično katehezo:

Frančiškani imajo sicer v Sveti deželi poseben status kot “varuhi Božjega groba”, tam se ves čas srečujejo z muslimani. Kar je dejansko tudi dediščina srečanja sv. Frančiška Asiškega s sultanom.