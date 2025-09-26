(VIDEO) Netanjahu v ZN predstavil izraelsko plat resnice o Gazi ter pozval Hamas, naj položi orožje; slovenska delegacija njegov govor obstruirala

Piše: G. B., STA

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v današnjem govoru na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN ostro zanikal, da Izrael v Gazi izvaja genocid in da lakoto uporablja kot orožje. Hamas je pozval, naj položi orožje, obstoj palestinske države pa označil za “nacionalni samomor” za Izrael. Njegov nastop je z odhodom iz dvorane bojkotiralo več delegacij, med drugim tudi slovenska.

Netanjahu je v skoraj 50-minutnem govoru obtožbe o izvajanju genocida v Gazi označil za popolnoma neutemeljene. Kot dokaz je med drugim navedel evakuacijske pozive izraelske vojske prebivalcem enklave. “So nacisti prosili Jude, naj odidejo?” je retorično vprašal občinstvo in dodal, da tisti, ki širijo obtožbe proti Izraelu o genocidu, niso nič boljši od tistih, ki so neresnične obtožbe proti Judom širili v srednjem veku.

Zanikal je tudi uporabo lakote kot orožja in zatrdil, da Izrael v resnici hrani prebivalce razdejane enklave. “Če so v Gazi ljudje, ki nimajo dovolj hrane, je to zato, ker jo Hamas krade. Hamas jo krade, kopiči in prodaja po pretiranih cenah, da lahko financira svojo vojno mašinerijo,” je poudaril.

Napad pripadnikov Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 je označil za največji napad na Jude po holokavstu. Palestinsko islamistično gibanje je pozval, naj položi orožje in nemudoma osvobodi preostale talce v ujetništvu, zajete med omenjenim napadom. “Niti za sekundo vas nismo pozabili. Izraelsko ljudstvo je z vami. Ne bomo mirovali, dokler se vsi ne vrnete domov,” je v hebrejščini in angleščini sporočil talcem in dodal, da se njegov govor predvaja po zvočnikih, ki so jih namestili ob meji z Gazo.

Na začetku govora je zbrane prosil, naj z mobilnimi telefoni skenirajo priponko s kodo QR na njegovi obleki. Koda uporabnika preusmeri na spletno stran s povezavami do fotografij grozodejstev, ki so jih 7. oktobra zagrešili pripadniki Hamasa. Spletna stran je po navedbah tiskovne agencije Reuters dostopna le zunaj Izraela.

Poleg obsodbe Hamasa in njegovih zaveznikov v regiji – libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, milic v Iraku, režima nekdanjega sirskega predsednika Bašarja al Asada, hutijevcev v Jemnu in Irana – ter nizanja izraelskih uspehom proti njim je bil Netanjahu kritičen tudi do Palestinske uprave na zasedenem Zahodnem bregu, rekoč da je pokvarjena do obisti, medtem ko že desetletja obljublja reforme.

Nič manj oster ni bil do obstoja palestinske države, rekoč da bi bil to “nacionalni samomor” za Izrael. “Izrael ne bo dopustil, da nam vsilite teroristično državo. Ne bomo storili nacionalnega samomora, ker vi nimate poguma, da se soočite s sovražnimi mediji in antisemitskimi množicami, ki zahtevajo izraelsko kri,” je bil jasen. Po njegovih besedah je “dati Palestincem državo miljo stran od Jeruzalema po 7. oktobru” enako kot “dati Al Kaidi državo miljo stran od New Yorka po 11. septembru”. “To je čista norost. To je norost in tega ne bomo storili,” je poudaril.

Iran je obtožil ogrožanja obstoja Izraela in razvoja jedrskega orožja, ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu pa se je zahvalil za pomoč pri junijskih napadih na islamsko republiko. Govor je zaključil z vizijo mirnejše prihodnosti na Bližnjem vzhodu. “Verjamem, da bo Bližnji vzhod v prihodnjih letih videti povsem drugače. Mnogo tistih, ki danes vodijo vojno proti Izraelu, jutri ne bodo več,” je zatrdil.

Pri tem je omenil, da je Izrael začel “resna pogajanja” z novimi sirskimi oblastmi in da je z njimi mogoče doseči sporazum, ki bo spoštoval suverenost Sirije ter zagotovil varnost Izraela in manjšin v regiji, vključno z druzi. Prav tako je dejal, da je mogoč tudi mir med Izraelom in Libanonom, pri čemer je pozdravil prizadevanja za razorožitev Hezbolaha, napovedal pa je tudi, da bodo “dolgo trpeči” Iranci ponovno pridobili svojo svobodo. “Ponovno bodo naredili Iran velik. In naša dva starodavna naroda (…) izraelski in iranski, bosta obnovila prijateljstvo, ki bo koristilo celemu svetu,” je še dejal.

Netanjahu je Generalno skupščino ZN nagovoril nekaj dni po tem, ko je več zahodnih držav priznalo Palestino, kar je skrajno desni izraelski premier, kot že večkrat doslej, označil za nagrado Hamasu.

Nekatere delegacije, med njimi naj bi bila glede na napoved zunanje ministrice Tanje Fajon tudi slovenska, so pred govorom dvorano zapustile. Iz nje je odšlo več deset diplomatov. Zunanja ministrica Tanja Fajon je po poročanju MMC RTVS napovedala, da slovenska delegacija ne bo prisotna med Netanjahujevim govorom. “V dvorani slovenske delegacije zagotovo ne bo, ker ne bomo poslušali nekoga, ki ga je Meddržavno sodišče obtožilo, da krši in izvaja hudodelstva zoper človeštvo,” je dejala Tanja Fajon. Napoved bojkota sledi četrtkovi seji slovenske vlade, na kateri je Netanjahuja razglasila za nezaželeno osebo.

Nekateri delegati, ki so ostali v dvorani, pa so prihod Netanjahuja pospremili z glasnim aplavzom in vzkliki.

Kakorkoli že, aktivistična in skrajna zunanja politika se nadaljuje.