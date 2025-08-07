(VIDEO) Na takšen način Hamas ustvarja propagando lakote v Gazi

Piše: Sara Kovač

Da teroristična skupina Hamas uporablja propagandne prijeme za ustrahovanje, vzbujanje sočutja in posledično dosego političnih ciljev, je že dolgo znano. Razumevanje njihovih propagandnih prijemov se sedaj vse bolj utrjuje tudi na zahodu.

Nemški Süddeutsche Zeitung je vzel pod drobnogled delovanje fotografa Anasa Zayeda Fteiha, povezanega s turško tiskovno agencijo Andolu. Po svetovnem spletu se namreč širijo njegovi posnetki lačnih in paničnih Palestincev, ki z lonci v rokah moledujejo za hrano. Pri tem pa je zgolj ena težava – posnetek je dokazano zrežiran.

Fteihove fotografije so se doslej znašle v osrednjih zahodnih medijih, New York Magazinu, CNN, BBC in tudi v nemškem Bildu, ki sedaj povzema zgodbo, ki je razkrinkala Fteihovo delovanje.

Omenjeni je očitno neposredno režiral popolno osvetljene fotografske scene in selektivno fotografiral dogajanje ter pri tem načrtno izpuščal prizore, ki so prikazovali umirjeno deljenje hrane civilistom na jugu Gaze, ki so jih uspeli pridobiti drugi fotografi z istih lokacij. Sam je prikazoval lačne matere in otroke, odrasle moške, ki čakajo na hrano, je izpustil. Očitno je presodil, da slednji ne vzbujajo dovolj sočutja, ali pa se je to namesto njega odločil Hamas.

Tako je denimo videti njegov posnetek, ki ga je na družbenem omrežju X delil tudi slovenski spletni uporabnik.

Bildova naslovnica pa prikazuje pazljivo režijo istega posnetka.

Fteihovo fotoporočanje je torej popolnoma usklajeno s cilji Hamasa. Zato tudi ni pričakovati, da bo dokumentiral prizore, ki prikazujejo Hamasovo krajo hrane, ki je namenjena civilistom.

Njegovo pristranskost pa izkazuje tudi njegovo delovanje na družbenih omrežjih, kjer objavlja zapise, kot je denimo “Free Palestine” oziroma “Osvobodite Palestino”, delil je tudi posnetek, na katerega je pripisal “Fuck Izrael”. Aktiven je tudi v mednarodnih propalestinskih povezavah, kot je denimo europe.palestine.network. Gre za palestinskim političnim ciljem naklonjen kolektiv “za globalne akcije v Evropi”, ki aktivno spodbuja k odporu proti Izraelu na mednarodni ravni, poroča Bild.

Velja tudi omeniti, da na jugu Gaze celotno produkcijo fotografij in videoposnetkov obvladuje teroristična skupina Hamas, z jasnim ciljem, vzbujati sočutje. Številni so s Hamasom neposredno povezani – TUKAJ. Uporabljajo pa tudi posnetke za vzbujanje strahu. Pred dnevi so poročali o posnetku judovskega talca v enem od Hamasovih rovov pod Gazo, kjer so mu pripadniki organizacije ukazali skopati lasten grob, nato pa ga pri kopanju, obupno shiranega, tudi posneli.

Fteih na novinarska vprašanja, zakaj uporablja zrežirane posnetke in fotografije, ne odgovarja. Zavil se je v molk. So pa zato odgovorile tiskovne agencije, ki njegove posnetke uporabljajo. Deutsche Presseagentur in Agence France-Presse trdita, da njegovih fotografij ne uporabljata, Reuters pa je odgovoril, da njihovi posnetki “ustrezajo standardom natančnosti, neodvisnosti in nepristranskosti”.