(VIDEO) Kako so provladni POP TV, N1 in RTVS iz tretjine evropskega parlamenta naredili večino, obnašanje Pirc Musarjeve pa je okrcala tudi predsednica Evropskega parlamenta

Piše: Moja Dolenjska

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila včeraj ena od govornic v Evropskem parlamentu, pri čemer je med drugim govorila tudi o vojni v Gazi. Med drugim je dejala, da v omenjeni muslimanski enklavi poteka genocid nad Palestinci. Nad njenim govorom so bili očitno zelo navdušeni v provladnih POP TV, N1 in RTV Slovenija, saj so odziv na njen govor močno napihnili.

Med drugim so vsi trije provladni mediji poročali, da je bila Pirc Musarjeva med svojim govorom deležna stoječih ovacij, iz česar so mnogi sklepali, da je navdušila večino vseh evropskih poslancev. A podrobnejši vpogled v posnetek dogajanja kaže, da je Pirc Musarjevi ploskala le peščica, poslancev, predvsem tistih skrajno levo usmerjenih, ki imajo že dlje časa oblikovano skrajno stališče o dogajanju v Gazi, medtem ko je krepka večina poslancev ostala molče zadržana. Ne samo, da Pirc Musarjevi niso ploskali, ampak so imeli o njenih stališčih precej pomislekov. Mnogi njenega govora niso niti poslušali. Nekatere pa je Pirc Musarjeva celo nesramno in arogantno pošiljala iz dvorane, opominjati jo je morala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Matsola.

Vse to tudi dokazuje, da je treba poročanje slovenskih provladnih medijev vedno jemati s precejšnjo rezervo. Pogosto namreč stvari, ki se skladajo z njihovo agendo, močno napihnejo, dogodke, ki jim nasprotujejo, pa skušajo čim bolj relativizirati oz. jih odvzeti pomen, ali jih celo diskreditirati. Takšna je pač stvarnost slovenskega medijskega prostora, kjer je Slovenija v zadnjih dveh ali treh letih še dodatno nazadovala.

Del nastopa si je mogoče ogledati tukaj.