Vera Jourova in Matej Accetto dokončno razkrinkana pred evropsko javnostjo: na tako umazan način so ugrabili RTV Slovenija

Piše: G. B.

Očitno škandalozna zgodba o zvijači, preko katere so se levičarji prebili do “depolitizacije” RTV Slovenija, dobiva epilog. Zakon o RTVS, ki je bil ustavno sporen, je kmalu po začetku vladanja Golobove ekipe ustavno sodišče “spustilo skozi”, potem ko je takratna podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova v prid svojim političnim prijateljem v Sloveniji intervenirala pri takratnem predsedniku US Mateju Accettu.

Kot je znano, se je evropski poslanec dr. Milan Zver ves čas trudil za razkritje odgovornosti Vere Jourove v tej sramotni zgodbi, saj je presegla svoja pooblastila. Trud je obrodil sadove, saj na dan prihajajo številne umazane podrobnosti. Preko omrežja X je Zver namreč sporočil, da po več kot dveh letih in pol vendarle prihaja na dan tretja točka opomnika “Kaj želim od Accetta“, kar je Evropska komisija, očitno tudi ob podpori predsednice Ursule von der Leyen, skrivala vse do sedaj. Sodišče EU je namreč prisililo Komisijo, da jo razkrije.

“In zdaj je jasno, zakaj so se v Bruslju tako bali objave: v tretji točki piše, da naj podpredsednica EK “poišče priložnost, da preveri stališča predsednika Ustavnega sodišča o novem zakonu o RTV Slovenija” — zakonu, ki je bil takrat zadržan in v presoji Ustavnega sodišča. To potrjuje točno tisto, kar smo se bali od začetka: Podpredsednica Komisije Vera Jourova je v sodelovanju s svojim političnim zaveznikom Robertom Golobom prišla v Slovenijo z namenom vplivati ​​na predsednika Ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona, s katerim je vlada prevzela RTV,” je zapisal Zver.

Kot dodaja, vsa kasnejša dogajanja – nenadna sprememba odločitve sodišča, odprava zadnjih zadržanj in politična zamenjava vodstva RTV – zdaj dobivajo jasen kontekst. “Ta dokument je dokaz, da je Evropska komisija delovala politično, da je poskušala vplivati ​​na sodno vejo oblasti držav članic, in da je nato dve leti zavlačevala z razkritjem resnice,” je še dodal.

Zver je zato postavil zahtevo, naj Ustavno sodišče RS razsodi o (proti)ustavnosti zakona o RTV, saj so ustavni sodniki izvajanje zakona sprva zadržali, potem pa popustili, ko je prišlo do političnega pritiska na ustavne sodnike. Zver zahteva tudi takojšen odstop sodnika Ustavnega sodišča dr. Mateja Accetta, ki bi moral takšen sestanek zavrniti, prav tako terja odgovornost komisarke Jourove, ki ne bi smela nikoli več opravljati nobene javne funkcije, in javno opravičilo komisije EK novinarjem, urednikom, vodstvu RTV in slovenske javnosti, ki je bila žrtev manipulacije. Prav tako tudi sistemske ukrepe Evropske komisije, da se takšni politični pritiski v prihodnje ne bi več ponovili.

“Resnica je končno razkrita. Čeprav se je Evropska komisija skoraj tri leta leta trudila prikriti resnico in je skrivala dokaze o političnem vplivu na slovensko ustavno sodišče, smo jo s trdim bojem proti veliko močnejšemu igralcu – preko Evropskega sodišča – končno razkrili,” je svoj zapis zaključil dr. Milan Zver.