Vendarle konec vojne na Bližnjem vzhodu? Trump predstavil mirovni načrt, Izrael se strinja, pozdravljajo ga arabske države, Hamas za zdaj molči

Piše: C. R.

Sinoči po našem lokalnem času je Bela hiša predstavila načrt za končanje vojne v Gazi. Podpira ga tudi Izrael, pozdravile pa so ga že številne evropske države, pa tudi arabske. Hamasov odziv še čakajo.

Načrt predvideva osvoboditev vseh talcev v zameno za več kot 2000 palestinskih zapornikov, konec operacij izraelskih sil v Gazi, njihov postopen umik ter okrepljeno dostavo humanitarne pomoči. Sledila naj bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.

Načrt, objavljen med današnjim srečanjem predsednika ZDA Donalda Trumpa in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v Beli hiši, najprej predvideva osvoboditev vseh izraelskih talcev v zameno za več kot 2000 palestinskih zapornikov.

Izmenjava naj bi se začela odvijati v roku 72 ur, potem ko Izrael javno oznani strinjanje s predlogom. Sledil naj bi konec vojne in operacij izraelskih sil v Gazi ter njihov postopen umik.

Načrt predvideva tudi dostavo večje količine humanitarne pomoči v enklavo, ki jo bodo razdeljevale mednarodne humanitarne organizacije brez poseganja Izraela ali Hamasa.

Načrt omenja tudi oblikovanje začasne prehodne vlade, sestavljene iz palestinskih “tehnokratov” brez sodelovanja Hamasa. Nadzoroval jo bo novoustanovljeni Odbor za mir, ki ga bodo skupaj oblikovale ZDA ter arabske in evropske države, vodil pa naj bi ga kar sam Trump. Vloga v njem je predvidena tudi za nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blaira in druge mednarodne voditelje, katerih imena niso omenjena.

Odbor bo v skladu z načrtom upravljal financiranje povojne obnove in razvoja Gaze, dokler Palestinska uprava ne dokonča svojega programa reform, kot to določajo razni predlogi, vključno s Trumpovim mirovnim načrtom iz leta 2020 in nedavnim savdsko-francoskim predlogom.

Prepoved sodelovanja Hamasa pri vodenju Gaze je v načrtu večkrat poudarjena, omenja pa tudi spodbude za prebivalce Gaze, da ostanejo v enklavi. Pri tem bi tistim, ki jo želijo zapustiti, to možnost prav tako omogočili, obenem pa se lahko po odhodu tudi vrnejo.

Varnost naj bi zagotavljali “regionalni in mednarodni partnerji”, v ta namen naj bi pod vodstvom ZDA oblikovali tudi “začasne mednarodne stabilizacijske sile” (ISF). Te so predvidene kot “dolgoročna rešitev za notranjo varnost” in bodo urile in podpirale palestinsko policijo v Gazi. Ob tem naj bi se glede varovanja obmejnih območij posvetovali z Jordanijo ter Egiptom, kakor tudi z Izraelom.

Načrt omenja še “deradikalizacijo Gaze” in zavezo Izraela, da ne bo okupiral ali anektiral palestinske enklave ter predal območja, ki jih trenutno zaseda.

Ob tem je poudarjeno, da se bo načrt “izvajal na območjih, osvobojenih terorja”, tudi če bi Hamas zavrnil predlog ali zamujal pri njegovi implementaciji.

“Medtem ko napreduje obnova Gaze in se izvaja program reform Palestinske uprave, bodo morda končno ustvarjeni pogoji za verodostojno pot k palestinski samoodločbi in državnosti, ki jo priznavamo kot željo palestinskega ljudstva. ZDA bodo vzpostavile dialog med Izraelom in Palestinci, da se dogovorijo o političnem obzorju za mirno in uspešno sobivanje,” še piše v načrtu.

Izrael sicer vzpostavitev palestinske države še vedno odločno zavrača, čeprav jo je nedavno v času zasedanja Generalne skupščine ZN priznalo več držav, vključno z nekaterimi tradicionalnimi izraelskimi zaveznicami. Palestino od prejšnjega tedna priznava več kot 80 odstotkov od skupno 193 članic ZN.