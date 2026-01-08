V ZDA ustreljena ženska, ker naj bi skušala povoziti agenta Službe za priseljevanje in carine

Piše: A. S., STA

V ZDA je v Minneapolisu, največjem mestu zvezne države Minnesotta, agent ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carine (ICE) v sredo ustrelil in ubil 37-letno žensko. Slednja je s skupino drugih ljudi skušala blokirati in onemogočati delo agentov s svojim avtomobilom.

Po spletu so zaokrožili različni posnetki incidenta, ki je takoj sprožil tudi proteste. Ženska naj bi svoje vozilo uporabila kot orožje in skušala povoziti enega od agentov, ki naj bi jo ustrelil v samoobrambi. Incident se je zgodil med operacijo ICE, ki je potekala na območju Portland Avenue in 34th Street.

Po trditvah Ministrstva za domovinsko varnost (DHS) so agenti med operacijo naleteli na žensko, ki je vozila proti njim, zaradi česar je eden izmed agentov, iz strahu za lastno življenje in življenje sodelavcev, ustrelil in ubil žensko. Agenti so po poročanju oblasti ravnali v skladu s protokolom, saj je šlo po njihovih besedah za neposredno grožnjo.

Ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem je novinarjem povedala, da je šlo za samoobrambo pred terorističnim dejanjem, ker je voznica z vozilom napadla agente. Njeno izjavo je ponovil tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je v objavi na Truth Social dodal, da je čudež, da je agent še živ, za vse skupaj pa obtožil radikalno levico. Trump in Noem sta zatrdila, da je bil agent poškodovan in se je tudi zdravil v bolnišnici.

Levičarski župan Minneapolisa Jacob Frey je po drugi strani ministričin opis dogodka označil za »popolno bedarijo«, in agentom ICE zabrusil, naj se poberejo iz mesta. Guverner Minnesote Tim Walz pa je medtem zagrozil, da pripravlja nacionalno gardo na morebitno razporeditev.

Ustreljeni ženski naj bi bilo ime Renee Good in je bila sicer ena od organizatork protestov proti ICE agentom in njihovim operacijam deportacij ilegalcev.

Reporter: Can you expand to on the agents injuries? The president said that he's lucky to be alive. Noem: The officer was hit by the vehicle. She hit him. He went to the hospital. A doctor did treat him. He has been released… pic.twitter.com/ZpZ9LkEfE1 — Acyn (@Acyn) January 7, 2026