V Minnesoti razkrit sistem množičnih goljufij s socialnimi sredstvi, sumi se tudi na financiranje terorizma

Piše: C. R.

Zvezni preiskovalci v ZDA razkrivajo enega največjih primerov zlorabe javnih sredstev v zgodovini zvezne države Minnesota. Po doslej znanih podatkih naj bi bilo iz različnih socialnih in prehranskih programov od leta 2020 dalje nezakonito izčrpanih več sto milijonov dolarjev, po nekaterih ocenah celo več kot milijarda. V središču afere je nevladna organizacija Feeding Our Future, ki je v času pandemije covida-19 delovala kot posrednik med državo in stotinami lokalnih ponudnikov prehrane za otroke.

Preiskava je pokazala, da so številni ponudniki državi pošiljali lažne zahtevke za povračila obrokov, ki v resnici nikoli niso bili razdeljeni. Pojavljali so se primeri, kjer so organizacije poročale o tisočih obrokov dnevno v prostorih, ki so bili prazni ali sploh niso delovali kot kuhinje. V nekaterih primerih so številke presegle celo število otrok, ki živijo v posameznih poštnih okrožjih. Denar, namenjen pomoči ranljivim otrokom, naj bi bil po navedbah tožilcev porabljen za luksuzne avtomobile, drage nepremičnine v ZDA in tujini, nakit ter razkošen življenjski slog.

Zoper najmanj 47 oseb je bilo vloženih več obtožnic zaradi goljufij, pranja denarja in zarote. Več obtoženih je že priznalo krivdo, nekateri so bili pravnomočno obsojeni na visoke zaporne kazni in plačilo več deset milijonov dolarjev odškodnin. Preiskave se še nadaljujejo, saj organi sumijo, da je bil zlorabljen širši nabor državnih programov, ne zgolj prehranski.

Posebno težo primeru dajejo tudi domneve, da naj bi bil del ukradenega denarja prek neformalnih finančnih poti preusmerjen v tujino, tudi v Somalijo. Ameriško finančno ministrstvo je zaradi teh sumov sprožilo dodatno preiskavo, saj obstaja možnost, da so sredstva posredno končala tudi pri teroristični organizaciji al-Shabaab. Ti očitki za zdaj še niso potrjeni, vendar jih zvezni organi jemljejo resno.

“These Somalians have taken billions of dollars out of our country… They have a representative, @IlhanMN, who they say married her brother. It’s a fraud,” says @POTUS. “Those Somalians should be out of here.” pic.twitter.com/ihzIRiKVCA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 3, 2025

Notranji inšpekcijski pregledi so hkrati razkrili, da so uradniki ministrstva za izobraževanje Minnesote na nepravilnosti opozarjali že zgodaj. Zaznavali so sumljive račune, nerealno visoke količine obrokov in nenavadne registracije novih prehranskih točk v opuščenih lokalih in nakupovalnih centrih. Ko so želeli začasno zaustaviti izplačila in opraviti dodatne kontrole, je organizacija Feeding Our Future proti državi vložila tožbe zaradi domnevne rasne diskriminacije, saj je šlo za projekte, povezane predvsem s pripadniki somalske skupnosti.

Po mnenju kritik je prav strah pred obtožbami o rasizmu in politični pritisk v obdobju po protestih po smrti Georgea Floyda povzročil, da so se nekatere državne institucije umaknile in nadaljevale z odobravanjem novih vlog. To naj bi goljufijam omogočilo, da so se še razmahnile. Primer je sprožil tudi ostre politične odzive. Zvezni nadzorni odbor je guvernerju Minnesote Timu Walzu in državnemu tožilcu poslal uradne zahteve za pojasnila, v javnosti pa se krepi pritisk za temeljito reformo nadzornih mehanizmov pri razdeljevanju javnih sredstev.