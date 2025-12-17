V Bejrutu uničen kip Jezusa, kar odraža položaj kristjanov v regiji

Piše: C. R.

Na družbenem omrežju X je uporabnik Dan Burmawy opozoril, da je bil v Bejrutu uničen kip Jezusa, ob tem pa opisal svojo vizijo širših družbenih sprememb, ki naj bi vplivale na položaj krščanskih skupnosti v regiji.

V objavi je zapisal kako se začne; neko mesto ima krščansko prebivalstvo, ki svobodno prakticira svojo vero, nato pa se priselijo muslimani. Prebivalci se začnejo prilagajati njihovim verskim zahtevam. Ko jim uničijo verski kip, ga naslednje leto morda ne postavijo nazaj, da bi se izognili konfliktom. Nato šola začne streči samo halal hrano, učni načrt uvaja islamska učenja, sledijo pozivi k spolni segregaciji v šoli, ženske se zakrivajo prebivalci pa morajo paziti na jezik.

Na koncu se mnogi preselijo, drugi kupijo njihove domove. Uporabnik je analogijo prenesel na Zahod, kjer naj bi svobodo govora nadomestila cenzura, zakon izgublja pomen, številni pa se hočejo preseliti v bolj varne soseske ali celo države. Po njegovem mnenju je to način, kako so kristjani v Libanonu prešli od absolutne večine do manjšine.

V zadnjih letih so v Libanonu zabeleženi primeri vandalizma in uničevanja krščanskih simbolov, ki so sprožili lokalne obsodbe in preiskave.

Avgusta 2025 je bila v vasici Qtaleh v okrožju Jezzine uničena statua Device Marije nekaj dni pred praznikom Marijinega vnebovzetja, oblast in lokalni predstavniki so obsodili dejanje in sprožili preiskavo.

Junija 2025 je bilo v regiji Akkar vandalizirano majhno svetišče Device Marije, ko sta domnevno dva motorista kamenjala strukturo in razbila steklo, ki je varovalo ikono Matere božje in Deteta Jezusa.

V Jbeilu so neznanci uničili križ in tri krščanske kipe, policija pa je sprožila preiskavo, da bi aretirala storilce. Avgusta 2023 je bilo v cerkvi sv. Jurija v Jiyyehu poškodovanih več manjših kipov, varnostne sile pa so začele preiskavo zaradi suma vandalizma. Poleg teh notranjih incidentov je med obleganjem leta 2024 poročano, da je izraelska vojska med praznovanjem Cvetne nedelje uničila kip sv. Jurija v mestu Yaroun na jugu Libanona, kar je sprožilo dodatno razpravo in je delno potrjeno z video posnetki.