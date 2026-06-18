Umrl kardinal, ki je vodil preiskovalno komisijo o Medžugorju

Vest o Ruinijevi smrti »v meni prebuja občutke globokega sočutja in hvaležnosti Gospodu za dar tega cenjenega moža Cerkve«, je zapisal papež Leon XIV. Kardinal je »velikodušno opravljal svojo službo, najprej v škofiji Reggio Emilia-Guastalla na različnih področjih apostolata, nato kot pomožni škof« in vse svoje dolgo življenje je služil tej škofiji in italijanski Cerkvi. Papež je vsem škofom, duhovnikom in vsem vernikom izrazil svojo bližino in sožalje ob smrti človeka, »okrepljenega z globoko vero, ostro inteligenco in daljnosežno vizijo«.

Kardinal Ruini se je rodil leta 1931 v Sassuolu v osrednji Italiji. Leta 1954 je prejel mašniško posvečenje. Leta 1983 je postal pomožni škof škofije Reggio Emilia. Leta 1991 ga je za kardinala imenoval papež Janez Pavel II. Istega leta je postal generalni vikar rimske škofije in nadduhovnik papeške bazilike sv. Janeza v Lateranu. Spominjajo se ga kot idejno ostrega, a do nasprotnikov vljudnega človeka, saj je vodil pomembne boje pri vprašanjih življenja, družine in sekularizma, obenem pa si je prizadeval, da bi v nacionalno kulturo znova zasidral katoliško pričevanje. Kot pravijo poznavalci, je pogosto zavzemal odločna in vplivna stališča do družbenih in moralnih vprašanj, zaradi česar je slovel kot oseba, ki je pomagala oblikovati cerkveno in politično mnenje. Zaradi tega je denimo spodletel poskus, da bi Italija bolj liberalizirala zakonodajo glede umetne oploditve.

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