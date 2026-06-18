e-Demokracija
32.2 C
Ljubljana
četrtek, 18 junija, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Umrl kardinal, ki je vodil preiskovalno komisijo o Medžugorju

FokusTujina
Vatikan (Foto: STA / Xinhua)

Piše: Blagovest.si

Umrl je kardinal Camillo Ruini, so sporočili iz Vatikana. Gre za eno najbolj markantnih osebnosti Cerkve v Italiji. Star je bil 95 let. 
Med drugim je bil generalni vikar rimske škofije, v letih med 1991 in 2007 pa tudi predsednik Italijanske škofovske konference ter tesen sodelavec sv. papeža Janeza Pavla II.
Pomembna osebnost Cerkve v Italiji

Vest o Ruinijevi smrti »v meni prebuja občutke globokega sočutja in hvaležnosti Gospodu za dar tega cenjenega moža Cerkve«, je zapisal papež Leon XIV. Kardinal je »velikodušno opravljal svojo službo, najprej v škofiji Reggio Emilia-Guastalla na različnih področjih apostolata, nato kot pomožni škof« in vse svoje dolgo življenje je služil tej škofiji in italijanski Cerkvi. Papež je vsem škofom, duhovnikom in vsem vernikom izrazil svojo bližino in sožalje ob smrti človeka, »okrepljenega z globoko vero, ostro inteligenco in daljnosežno vizijo«.

Kardinal Ruini se je rodil leta 1931 v Sassuolu v osrednji Italiji. Leta 1954 je prejel mašniško posvečenje. Leta 1983 je postal pomožni škof škofije Reggio Emilia. Leta 1991 ga je za kardinala imenoval papež Janez Pavel II. Istega leta je postal generalni vikar rimske škofije in nadduhovnik papeške bazilike sv. Janeza v Lateranu. Spominjajo se ga kot idejno ostrega, a do nasprotnikov vljudnega človeka, saj je vodil pomembne boje pri vprašanjih življenja, družine in sekularizma, obenem pa si je prizadeval, da bi v nacionalno kulturo znova zasidral katoliško pričevanje. Kot pravijo poznavalci, je pogosto zavzemal odločna in vplivna stališča do družbenih in moralnih vprašanj, zaradi česar je slovel kot oseba, ki je pomagala oblikovati cerkveno in politično mnenje. Zaradi tega je denimo spodletel poskus, da bi Italija bolj liberalizirala zakonodajo glede umetne oploditve.

Več:

Umrl kardinal, ki je vodil preiskovalno komisijo o Medžugorju

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Ljudje brez zdravnika, ženske brez ginekologa, za otroke z redkimi boleznimi ni posluha, za Parado ponosa pa več kot 500 tisoč evrov davkoplačevalskega...

Tujina

Ukrajina udarila po ruski rafineriji

Fokus

Minister Rončević odgovarja Zvezdani Mlakar na njen zelo žaljiv zapis: Ne zamerim ji, njej in njenim bližnjim želim vse dobro

Fokus

“Njeno mahanje z zastavami se mi zdi neokusno, s tem pa dokazuje, da je predsednica levih aktivistov”

© Nova obzorja d.o.o., 2026