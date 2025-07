Udarec ruski samozavesti in psihološki trdnosti – ukrajinski droni ruskim letališčem povzročili nezaslišan kaos

Piše: Vančo K. Tegov

Letalski vozni redi so moteni in neverodostojni, letala niso na svojih položajih, vse se jim podira. Medtem ko Ukrajina nadaljuje svojo kampanjo z droni dolgega dosega, so bila večja letališča v Rusiji večkrat prisiljena prekiniti delovanje, preusmeriti lete in prizemljiti letala. Samo v tem mesecu je bilo skoraj vsak dan začasno zaprto vsaj eno uradno delujoče rusko letališče.

Na desetine domačih in mednarodnih letov je bilo odpovedanih ali preusmerjenih, zaradi česar je na tisoče potnikov obtičalo in razkrilo ranljivost, ki je Kremelj ne more več skrivati.

»To škoduje morali ruskega ljudstva,« je za Kyiv Independent povedal Ivan Stupak, vojaški komentator in nekdanji častnik Varnostne službe Ukrajine (SBU).

Za Ruse pravi “da so bili do sedaj navajeni gledati vojno le prek YouTuba, zato preprosto izklopijo YouTube in nenadoma se jim zdi, oziroma ustvarijo vtis kot da ta vojna ni resnična”. “Toda mi pošiljamo jasno sporočilo – vojna je zelo resnična in vaše udobje je v naših rokah.”

Ukrajina cilja na zračni prostor, da bi prestrašila Rusijo in ustvarila vtis, da Rusi niso varni

Po podatkih ruske Zvezne agencije za civilno letalstvo (Rosaviatsia) so bile od začetka leta 2025 uvedene vsaj 489-krat omejitve letenja, ki so prizadele 43 letališč. Samo v obdobju od 19. do 20. julija je bilo 134 letal preusmerjenih na rezervna letališča. Glavni moskovski vozlišči – Šeremetjevo in Vnukovo – sta izvedli 78 oziroma 45 teh preusmeritev.

Po Stupakovih besedah Ukrajina načrtuje poti letenja dronov tako, da potekajo znotraj 100–150 kilometrov od večjih letališč, zaradi česar so ruski kontrolorji zračnega prometa prisiljeni aktivirati protokole za izredne razmere.

»Kaos v prometni infrastrukturi je stranski učinek ukrajinskih napadov globoko v Rusiji. Letala se preusmerjajo, vzletno-pristajalne steze se čistijo, potniki pa so ure in ure obtičali,« je dejal Stupak.

Strateški premik v vojni z droni

Ukrajinski uradniki so motnje v letalstvu že prej opisali kot del širše kampanje za notranjo destabilizacijo Rusije.

»Gre za morebitni razpad ruskih regij in oslabitev notranjega nadzora,« je maja za Kyiv Independent povedal Serhij Bratchuk, tiskovni predstavnik Južne divizije ukrajinske obrambne vojske.

Napadi dronov kažejo tudi, da Moskva izgublja nadzor nad situacijo, je dejal Ivan Preobraženski, ruski politolog v izgnanstvu.

Rusija je leta nazaj zaslužila težke milijarde z letali tujih letal, ki so letela nad njenim ozemljem. Del teh prihodkov je izginil, izpuhtel s sankcijami, zdaj izgublja dodatno in še več trend se ne bo ustavil kmalu temveč se bo še nadaljeval in stopnjeval. Rusija ni več varno okolje. Sedaj se tovrstni preleti zgodijo po drugačni, sicer daljši, pa vendarle varnejši poti.

V državi, kjer so oddaljene regije močno odvisne od letalstva, posledice segajo dlje od zamujenih letov. Pravzaprav njihova država če ne delujejo kot enoten prostor brez delujočega letalskega sektorja. Ali drugače, rahlja se tudi vse ostalo. Potencialno sama država in njeno »mogočnost«.

Tudi elite in gospodarstvo pod pritiskom ter z mešanimi občutki

Čeprav zaprtja vplivajo na navadne potnike, prizadenejo tudi rusko elito. Ruski guvernerji in ministri ne morejo vzleteti ali pristati v Moskvi. Spremeniti morajo svoje potovalne poti. Podaljšati morajo tudi čas potovanja.

Celo včeraj, 28. julija, je bil let tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova v Sankt Peterburg za več ur preložen zaradi aktivnosti dronov nad sanktpeterburško regijo.

V dani situaciji ogroženosti in nepričakovanega rahljanja občutka varnosti je opazen vpliv tudi na ruski srednji in višji razred, ki je kljub sankcijam ohranil dostop do mednarodnih potovanj, zato je njihova prizadetost posebej huda.

Zdaj ti ljudje izgubljajo to priložnost in jo močno čutijo. Mnogi med njimi poskušajo živeti, kot da vojne ni, a realnost se nenehno vdira – in močno udari po njihovi psihi.

Prav tako narašča finančna škoda. Ob motnjah v planiranih poletih, ko letala niso pravočasno na svojih na izhodiščnih in ciljnih položajih, se vse sesuva. Izgube pa se dogajamo vsem, tako letalskim družbam kot zavarovalnicam. Vse to se sešteva.

Resume …

Kljub vse večjim motnjam Rusija verjetno ne bo popolnoma zaprla svojega zračnega prostora. Kvečjemu bo razbremenila letališča, povezana z Moskvo, za 50%, in preusmerila lete v kraje, kot so Sankt Peterburg ali severne regije. Na bolj ranljivih območjih, kot so Kursk, Brjansk ali Belgorod, bi lahko popolnoma ustavili vse lete in potnikom naročili, naj potujejo z avtomobilom ali vlakom.

To sicer uspešno delo Ukrajincev na področju ustvarjanja psihološkega pritiska in občutka nelagodnosti pri Rusih deluje, sama vojaška logistika je še vedno ni utrpela bistvene poškodbe. Razen nekaj začetnih uspehov pri ciljanju in uničevanju ruske vojaške opreme, kampanja z droni ni posebej ohromila rusko vojaško logistiko. Zato ima ukrajinska vojska prednostno nalogo ohromiti, prizadeti transportno letalstvo, zlati vojaško. Do takrat se šteje, da je sistem odporen.

Kljub načetosti na več koncih Kremelj še vedno ni utrpel večjih izgub, vsaj zaenkrat. To pa ne pomeni da jih ne bo. Osnovna usmerjenost ukrajinskega boja v tej nepravični vojni je zadeti in načeti ter premagati agresorja na njegovem terenu, posebej tam kjer se ima za nepremagljivega, na področju trdnosti, opreme, logistike in morale. Ukrajincem dokaj dobro uspeva, le vztrajnost in tudi mednarodna solidarnost ne smeta popustiti. Obrambi boj je imel vedno več možnosti za uspeh in povrnitev izgubljenega po krivici. Tako menim tudi jaz sam.