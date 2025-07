Trumpa mineva potrpljenje zaradi Putinovih neprestanih prevar

Piše: G. B.

Čeprav se je sprva zdelo, da je ameriški predsednik Donald Trump velik zaveznik Rusije tudi glede vojne v Ukrajini, pa se ta mit vse bolj ruši.

Ameriški predsednik Donald Trump je bil v torek znova kritičen do ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovega odziva na prizadevanja ZDA za končanje vojne v Ukrajini, poroča portal ameriške televizije CNBC. Kot je dejal, je Putin v pogovorih izjemno prijazen, a se nato izkaže, da je to brezpomensko.