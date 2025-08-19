Trump Zelenskemu in voditeljem EU tokrat ni pokazal vrat

Piše: Spletni časopis

Srečanje predsednikov ZDA Donalda Trumpa in Ukrajine Volodimirja Zelenskega z novinarji se je končalo brez ostrega konflikta, ki smo mi bila priča februarja, ko je Trump Zelenskega pred novinarji prepričeval, da je brez ZDA brez možnosti in da mora sprejeti diplomacijo in premirje.

Zelenski pa je opozarjal, da je bilo premirij in diplomacije z Rusijo veliko, a to ni ustavilo Vladimirja Putina, da ne bi okupiral še dodatnih ozemelj. Dogovorov se na drži, diplomacija ne pomaga, je svaril. Nenavadno oster je bil takrat podpredsednik J. D. Vance. S Trumpom sta Zelenskemu praktično pokazala vrata.

Zelenskega so po konfliktu podprli iz Kanade in številnih evropski držav. Tokrat so voditelji najpomembnejših evropskih držav, Nemčije, Francije, Italije, Velike Britanije, Finske, pa tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, v ZDA celo pripotovali z Zelenskim in s tem pokazali, za kako pomembno vprašanje za celotno Evropo gre.

Emmanuel Macron in Donald Trump Foto: Uradni posnetek Bele Hiše na X

O premirju, ki ga Putin zavrača, zdaj tudi Trump ne govori več. Doseči poskuša mirovni sporazum. A bo to izjemno težko.

Zelenski Trumpu predal pismo za Melanijo

Pred novinarji se je Zelenski Trumpu in njegovi soprogi Melaniji zahvalil za podporo in Trumpu predal tudi zahvalno pismo svoje soproge Olene Zelenski Melaniji, ker je ta s pismom Vladimirju Putinu ob srečanju s Trumpom na Aljaski opozorila na ugrabljene ukrajinske otroke.

Na srečanju na Aljaski bi naj močno počilo ob zahtevi Putina, da mu mora Ukrajina prepustiti celoten z rudami bogat Donbas in to tudi del, ki ga ruski vojski v več letih kljub velikanskim izgubam še ni uspelo okupirati. Iz Ukrajine zavračajo že zamisli, da bi Rusija zadržala okupirana ozemlja. Analitiki to, da je bil Trump pripravljen poslušati Putinove zahteve o plačilu za mir z ozemlji Ukrajine, štejejo za veliko zmago Putina.

Niso pa ocene zadnje dni o pogovorih tako ostre kot so bile po konfliktu februarja, ko je celo nekdanji Trumpov svetovalec John Bolton ocenil, da sta Trump in Vance prestopila na rusko stran v vojaškem konfliktu, kar je po njegovi oceni katastrofalna napaka za nacionalno varnost ZDA.

Zdaj je bil Trump previdnejši in bolj diplomatski. Da se je izteklo bolje, ocenjujejo tudi na ukrajinski strani. Drugače tudi od srečanja s Putinom na Aljaski, kjer vprašanj novinarjev niso dovolili.

A prvi pogovori Trumpa z Zelenskim in voditelji Evrope so se za zaprtimi vrati šele začeli. Del pogovorov so tudi varnostna jamstva Ukrajini, da jih Rusija ne bi ponovno napadla, ki bi bila podobna 5. členu pogodbe Nata. Da napadeno državo branijo vse države Nata.

Volodimir Zelenski Foto: Uradni posnetek Bele hiše na X

Trump pa je napovedal, da se bo po teh pogovorih po telefonu pogovarjal še s Putinom, za katerega ocenjuje, da ima interes za mir.

Po telefonskem pogovoru še s Putinom je na svojem družabnem omrežju objavil sporočilo, s katerim je napovedal še srečanje Putina in Zelenskega: