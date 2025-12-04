Trump ustavil migracijske postopke za priseljence iz devetnajstih držav

Piše: C. R.

Trumpova administracija je ustavila vse imigracijske postopke — vključno z obdelavo vlog za “zelene karte” in naturalizacijo — za ljudi iz 19 držav, ki jih že ima na svojem seznamu držav z “visokih tveganjem”.

Že prejete vloge naj bi bile razveljavljene, obenem je administracija začela obsežno pregledovanje primerov, vključno z možnostjo dodatnih intervjujev ali preusmeritve zadev na varnostne službe. Kot razlog vlada navaja varnostne pomisleke, potem ko je Afganistanec, ki je vstopil v ZDA po standardnih postopkih, obtožen strelskega napada na pripadnika Nacionalne garde.

Hkrati se obravnava možnost, da se seznam držav razširi — na več kot 30 držav — če naj bi bili ogroženi “varnostni interesi” ZDA.