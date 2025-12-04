e-Demokracija
4.3 C
Ljubljana
četrtek, 4 decembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Trump ustavil migracijske postopke za priseljence iz devetnajstih držav

Tujina
Donald Trump v ZN. (Foto: EPA/SARAH YENESEL)

Piše: C. R.

Trumpova administracija je ustavila vse imigracijske postopke — vključno z obdelavo vlog za “zelene karte” in naturalizacijo — za ljudi iz 19 držav, ki jih že ima na svojem seznamu  držav z “visokih tveganjem”. 

Že prejete vloge naj bi bile razveljavljene, obenem je administracija začela obsežno pregledovanje primerov, vključno z možnostjo dodatnih intervjujev ali preusmeritve zadev na varnostne službe. Kot razlog vlada navaja varnostne pomisleke, potem ko je Afganistanec, ki je vstopil v ZDA po standardnih postopkih, obtožen strelskega napada na pripadnika Nacionalne garde.

Hkrati se obravnava možnost, da se seznam držav razširi — na več kot 30 držav — če naj bi bili ogroženi “varnostni interesi” ZDA.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025