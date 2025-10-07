Trump ustavil diplomatske stike z Venezuelo: možnost vojaške eskalacije narašča

Piše: Julian E. Barnes, Tyler Pager in Maria Abi-Habib (The New York Times)

Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil prizadevanja za dosego diplomatskega dogovora z Venezuelo, so potrdili ameriški uradniki. Odločitev bi lahko povzročila vojaško eskalacijo proti preprodajalcem drog ali celo proti vladi venezuelskega predsednika Nicolása Madura.

Posebni predsedniški odposlanec in direktor Kennedyjevega centra Richard Grenell je v zadnjih mesecih vodil pogovore z Madurovo vlado. Po poročanju virov iz Bele hiše pa je Trump med četrtkovim srečanjem z najvišjimi vojaškimi poveljniki Grenellu ukazal, naj nemudoma prekine vse diplomatske stike z venezuelskimi oblastmi.

Trump naj bi bil vse bolj nezadovoljen z Madurovo nepripravljenostjo, da na zahtevo ZDA prostovoljno odstopi, ter z vztrajanjem venezuelskih oblasti, da niso povezane s tihotapljenjem mamil.

Ameriški uradniki navajajo, da ima administracija že pripravljenih več scenarijev za vojaško intervencijo, ki bi lahko vključevala tudi operacije za odstranitev Madura z oblasti. Zunanji minister in svetovalec za nacionalno varnost Marco Rubio je Madura označil za »nelegitimnega voditelja« in spomnil na ameriško obtožnico proti njemu zaradi trgovine z mamili.

ZDA so medtem zvišale nagrado za Madurovo prijetje na 50 milijonov dolarjev. Predstavnik Bele hiše je dejal, da je predsednik pripravljen uporabiti »vsa sredstva, ki so ZDA na voljo«, da prepreči tihotapljenje mamil v državo, ter da je Maduru jasno sporočil, naj ustavi venezuelsko trgovino z mamili.

Grenell in venezuelski predstavniki dogodkov niso komentirali. Rubio in njegovi zavezniki v Trumpovi administraciji naj bi že dlje časa stopnjevali politiko, ki bi Madura prisilila k odhodu. Washington obtožuje venezuelsko vlado, da sodeluje z narkokarteli – kar Caracas odločno zanika.

V petek je ameriška vojska po navedbah obrambnega ministra Peta Hegsetha izvedla še en napad na čoln v mednarodnih vodah blizu Venezuele, pri čemer so bili ubiti štirje moški. Šlo je za četrti znani napad na plovila, za katera ZDA trdijo, da tihotapijo mamila.

Maduro je prejšnji mesec v pismu Trumpu zanikal, da Venezuela sodeluje v trgovini z drogami, in ponudil nadaljevanje pogovorov prek Grenella. Slednji naj bi poskušal doseči dogovor, ki bi preprečil širši konflikt in ameriškim podjetjem omogočil dostop do venezuelske nafte.

A po navedbah virov Rubio in njegovi sodelavci menijo, da Grenellova prizadevanja povzročajo zmedo in škodijo jasni strategiji pritiska na Madurov režim.

Trumpova administracija je prejšnji teden v obvestilu Kongresu sporočila, da so ZDA vpletene v uradni “oboroženi spopad” z narkokarteli, ki jih Trump označuje za teroristične organizacije. Člane kartelov, ki tihotapijo droge, pa obravnava kot »nezakonite borce«.

Skupaj z ustavitvijo diplomacije to po mnenju analitikov nakazuje, da Washington pripravlja širše vojaške operacije. Po neuradnih informacijah bi Trump lahko odobril tudi napade na cilje znotraj Mehike, čeprav za zdaj ni jasno, ali je bila taka odločitev že sprejeta.