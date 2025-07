Trump spravil za pogajalsko mizo Kambodžo in Tajsko – mu bo uspelo končno ukrotiti tudi Ruse?

Piše: C. R.

Tajska in Kambodža sta na današnjih pogovorih v malezijski prestolnici Kuala Lumpur dosegli dogovor o takojšnjem in brezpogojnem premirju. Kot je sporočil malezijski premier Anwar Ibrahim, bo premirje začelo veljati danes opolnoči po krajevnem času (ob 18. uri po srednjeevropskem času), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Malezijski premier, čigar država trenutno predseduje Združenju držav jugovzhodne Azije (Asean), je vodil mirovne pogovore, na katerih sta sodelovala začasni tajski premier Phumtham Wechayachai in predsednik kamboške vlade Hun Manet. Udeležili so se jih tudi predstavniki ZDA in Kitajske.

Malezijski premier je dogovor o premirju označil za pomemben prvi korak k umiritvi razmer in ponovni vzpostavitvi miru in varnosti.

Tajska in Kambodža sta se danes tudi dogovorili, da se bodo vojaški poveljniki obeh držav v torek sešli na neformalnem srečanju, prihodnji ponedeljek pa bo sledilo srečanje obrambnih atašejev, ki ga bo vodil malezijski premier.

V okviru dogovora o premirju bosta Tajska in Kambodža ponovno vzpostavili neposredno komunikacijo med predsednikoma vlad, zunanjima ministroma in obrambnima ministroma. V sporočilu za javnost, ki so ga objavili po pogovorih, so ministre za obrambo in zunanje zadeve Malezije, Kambodže in Tajske pozvali, naj vzpostavijo podroben mehanizem za izvajanje, preverjanje in poročanje o premirju, poroča britanski BBC.

Začasni tajski premier je na novinarski konferenci po pogovorih poudaril, da je Tajska premirje izpogajala v dobri veri in da je zavezana miru. “Čas je, da začnemo ponovno graditi zaupanje in samozavest,” je dodal.

Predsednik kamboške vlade pa je izrazil prepričanje, da bodo rezultati pogovorov “ponudili veliko priložnosti za vrnitev k normalnosti za sto tisoče ljudi na obeh straneh meje”.

Premierja obeh držav sta se tudi zahvalila ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in kitajski vladi za posredovanje v konfliktu. Trump je premirje med Tajsko in Kambodžo postavil za predpogoj za trgovinske pogovore z ZDA.

V Washingtonu so dogovor o prekinitvi ognja pozdravili. Državni sekretar Marco Rubio je ob tem v izjavi izpostavil vlogo njegove države in Malezije pri organizaciji mirovnih pogovorov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

“Predsednik Trump in jaz sva zavezana takojšnjemu prenehanju nasilja in pričakujeva, da bosta vladi Kambodže in Tajske v celoti spoštovali svoje zaveze za končanje tega konflikta,” je dodal.

Več desetletij trajajoči ozemeljski spor med državama se je zaostril v četrtek, ko je tajska vojska po izmenjavah ognja na meji proti kamboškim položajem napotila bojna letala, kamboška vojska pa je odgovorila s topništvom. V spopadih je bilo ubitih najmanj 35 ljudi, več kot 200.000 jih je moralo zapustiti svoje domove. O spopadih z območja so poročali tudi danes.

Mnogi se sprašujejo, ali bo Trump uspel ukrotiti tudi Putinovo Rusijo. Danes je namreč napovedal skrajšanje roka, ki ga je pred časom dal ruskemu kolegu Vladimirju Putinu za dosego premirja v Ukrajini. Trenutni rok, po katerem naj bi ZDA Rusiji uvedle visoke carine, bi se iztekel 2. septembra. Trump je danes dejal, da bi nov rok lahko potekel že čez “10 do 12 dni”, poroča britanski BBC.