Trump odločno Nigerijcem: “Ustavite genocid nad kristjani ali pa …”

Piše: B. S.

Ameriški predsednik Donald Trump je novembra 2025 Nigerijo obtožil preganjanja in genocida nad kristjani, ter zagrozil z vojaškim posredovanjem, če se nasilje ne ustavi.

Zadnjega oktobrskega dne je Trump na Truth Socialu Nigerijo razglasil za »državo posebne skrbi« (Country of Particular Concern) v skladu z Zakonom o mednarodni verski svobodi. Zapisal je, da »tisoče kristjanov morijo radikalni islamski teroristi« in da se krščanstvo sooča z eksistencialno grožnjo. Napovedal je sankcije in prekinitev ameriške pomoči Nigeriji.

President Trump threatens to "wipe out" the Islamist terrorists in Nigeria if the silent genocide of Christians continues. pic.twitter.com/ByNCncmSPS — Visegrád 24 (@visegrad24) November 1, 2025

Naslednjega dne je Trump ukazal Pentagonu, naj se »pripravi na morebitno akcijo«. V objavi na spletnem omrežju je zagrozil s pošiljanjem vojakov, katerih naloga bo, da popolnoma uničijo islamske teroriste. Zapisal je še: »Če napademo, bo hitro, kruto in sladko, ravno tako, kot teroristi ubijajo naše dragocene kristjane!« Hkrati je napovedal takojšnjo prekinitev vse ameriške pomoči Nigeriji, ki jo je označil za »sramotno državo«.

Who is sponsoring these terrorists?? pic.twitter.com/Zs2p8OdPEv — Global Surveillance (@Globalsurv) November 1, 2025

Včeraj je Trump med poletom z Air Force One ponovil grožnjo, obtožil nigerijsko vlado, da ne ščiti kristjanov in ni izključil pošiljanja vojakov ali zračnih napadov. Ameriški vojni minister Pete Hegseth pa je na spletu objavil: »Ministrstvo za vojno se pripravlja na akcijo. Ali bo nigerijska vlada zaščitila kristjane ali pa bomo mi pobili islamske teroriste, ki izvajajo te grozote.«

Te grožnje prihajajo v kontekstu poročil organizacij, kot je Open Doors, ki Nigerijo uvrščajo na vrh seznama držav po preganjanju kristjanov, z ocenami od 4.000 do 8.000 ubitih kristjanov na leto. Senator Ted Cruz je ocenil, da je od leta 2009 ubitih 50.000 kristjanov in uničenih 20.000 cerkva, kar je označil za verski genocid.

Nigerijska vlada, ki jo vodi predsednik Bola Tinubu, je seveda zanikala in pravi, da nasilje v Nigeriji ni izključno versko, temveč prepleteno z etničnimi razlikami, nerešenimi zemljiškimi spori ali bojem za resurse npr. spopadi med poljedelci in živinorejci zaradi vodnih virov in podobno.