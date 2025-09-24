Trump obtožil OZN, da ustvarja in financira množične migracije, napadel tudi mit o globalnem segrevanju

Piše: Bogdan Sajovic

Na včerajšnji otvoritvi 80. zasedanja Generalne skupščine OZN je spregovoril tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Vsak predsednik ima sicer četrt ure časa za nagovor, a Trump si je vzel kar eno uro. Na spletu so komentatorji to v šali označili kot Trumpovo maščevanje, saj so se ob njegovem vstopu v zgradbo ZN pokvarile tekoče stopnice, potem pa je na začetku njegovega govora pokvaril še teleprompter.

Tehnične težave je Trump tudi uporabil kot iztočnico za svojo kritiko OZN: »Vse, kar sem dobil od Združenih narodov, so bile tekoče stopnice, ki so se med vožnjo navzgor ustavile ravno na sredini. Če prva dama ne bi bila v odlični formi, bi padla. A ona je v odlični formi. Oba sva v dobri formi. In potem še teleprompter, ki ni deloval. To sta edini dve stvari, ki sem ju dobil od Združenih narodov, slabe tekoče stopnice in slab teleprompter.«

Dejal je, da on opravlja delo, ki bi ga morali Združeni narodi, saj »je v osmih mesecih končal sedem vojn«- vojno med Kambodžo in Tajsko, Indijo in Pakistanom, Izraelom in Iranom, Azerbajdžanom in Armenijo, Kosovom in Srbijo, Demokratično republiko Kongo in Ruando ter Egiptom in Etiopijo in dodal, da mu pri tem OZN ni niti skušala pomagati.

Trump je v svojem nagovoru v bistvu OZN označil kot spodletelo organizacijo, ki jo pretežno financirajo ZDA, v zameno pa ta organizacija porablja stotine milijonov dolarjev zato, da dovaža na ameriško južno mejo množice migrantov:

»ZN so leta 2024 v proračunu predvideli 372 milijonov dolarjev denarne pomoči za podporo migrantom, ki potujejo v Združene države. ZN so nezakonitim priseljencem na poti do infiltracije na našo južno mejo zagotovili tudi hrano, zavetje, prevoz in debetne kartice. Kar se je zgodilo, je popolnoma nesprejemljivo. ZN naj bi ustavljali invazije, ne pa jih ustvarjali in ne financirali. V Združenih državah zavračamo idejo, da se množičnemu številu ljudi iz tujih dežel lahko dovoli potovati čez pol sveta, teptati naše meje, kršiti našo suverenost, povzročati kazniva dejanja in izčrpavati naše mreže socialne varnosti. Amerika pripada ameriškemu ljudstvu. In vse države spodbujam, naj zavzamejo tudi lastno stališče v obrambo svojih državljanov.«

Zlasti je k temu pozval evropske države, ki so po njegovem mnenju zaradi svoje migracijske politike »uničene in propadle«, kar je krivda njihovih politikov, ki sledijo globalistični agendi. Ne le politiki množičnih migracij, pač tudi »največji prevari v zgodovini«- agendi globalnega segrevanja in okolijskih ukrepov, ki jih sprejemajo zahodne vlade. Kritičen je bil tudi do evropskih držav, ki se na eni strani borijo proti Rusiji, na drugi pa kupujejo njeno nafto in tako financirajo vojno v Ukrajini. Kritika se je tudi nanašala na vse države, ki kupujejo rusko nafto- vključno s Kitajsko in Indijo.

Trump je bil tudi kritičen do držav, ki so v zadnjem času priznale Palestino, kar je označil kot »nagrado za terorizem«. Dejal je, da se zavzema za premirje v Gazi, vendar Hamas zavrača pogoje za mir, predvsem s tem ker zavrača izpustitev zajetih talcev.