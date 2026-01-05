Trump ne verjame, da je za napad na Putinovo rezidenco kriva Ukrajina

Piše: C. R.

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo izjavil, da ne verjame ruskemim trditvam, da je Ukrajina izvedla napad z droni na eno od rezidenc predsednika Vladimirja Putina.

Trump je na poti iz Floride v Washington med pogovorom z novinarji povedal, da so ameriški obveščevalni podatki pokazali, da Ukrajina ni bila odgovorna za ta dogodek, ki ga je Moskva opisala kot poskus napada na državni vrh.

Trump je sicer priznal, da se je nekaj zgodilo v bližini Putinove rezidence, a ni bilo povezano z napadom, kot so ga predstavili ruski uradniki.

Moskva je prejšnji teden trdila, da je Ukrajina sprožila val dolgih brezpilotnih letal proti rezidenci v Novgorodski regiji, kar so ukrajinske oblasti in zahodni politiki hitro zavrnili kot neutemeljeno. Trumpova izjava sledi ugotovitvam ameriških varnostnih služb, ki niso našle dokazov za trditev, da naj bi Ukrajina načrtovala ali izvedla napad na Putinovo rezidenco, in tako postavlja pod vprašaj rusko različico dogodkov.