Tragično: slavje po osvojitvi naslova evropskega nogometnega klubskega prvaka terjalo tudi smrtne žrtve!

V Franciji sta ponoči dve osebi izgubili življenje, 559 oseb je bilo aretiranih, 192 ljudi poškodovanih, ob proslavljanju zmagoslavja Paris Saint-Germaina v finalu nogometne lige prvakov, so danes sporočili iz francoskega notranjega ministrstva. Največ aretacij je bilo v Parizu, kar 491.

Piše: C. R.

Na jugu Francije je bila ena oseba ubita med praznovanjem sobotne zmage Paris Saint-Germaina nad milanskim Interjem v finalu lige prvakov, je v nedeljo sporočila francoska policija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah tiskovne predstavnice policije je 17-letni mladenič v mestu Dax, južno od Bordeauxa, dobil usodne vbodne rane, ko je množica ljudi proslavljala zmago pariškega moštva. Natančne okoliščine incidenta so nejasne.

Iz tožilstva so sporočili, da ne razpolagajo s podatki, ali je bilo kaznivo dejanje, povezano s proslavljanjem finala lige prvakov na Allianz Areni v Münchnu. Dodali so, da je storilec na begu.

Ministrstvo za notranje zadeve je poročalo o drugi smrti ob robu proslavljanja zmage. Po poročanju lokalnih medijev so navijači v Parizu z avtomobilom trčili v osebo na skuterju, ki je za posledicami poškodb umrla.

Po oceni ministrstva je bilo po vsej Franciji ranjenih približno 192 ljudi, vključno z 22 pripadniki varnostnih sil in sedmimi gasilci, med spopadi, ki so izbruhnili med praznovanjem.

Med poškodovanimi je tudi policist v mestu Coutances, ki so ga spravili v umetno komo, potem ko ga je zadelo pirotehnično sredstvo. Le Figaro je poročal, da so policista premestili v bolnišnico v Caenu.

Po podatkih oblasti so po vsej Franciji zabeležili 692 podtaknjenih požarov, od tega so zažgali 264 vozil.

Drugod v Franciji je v soboto zvečer avto zapeljal v množico ljudi v Grenoblu. Policija dogodek obravnava kot nesrečo, poškodovani so bili štirje člani iste družine, od tega dva huje.

Po poročanju nemške tiskovna agencije dpa je za razliko od divjega proslavljanja v Franciji dogajanje v Münchnu, kjer so izpeljali letošnji finale lige prvakov, potekalo brez večjih incidentov. Več deset tisoč navijačev je mirno praznovalo v nemškem mestu, poročali pa so le o nekaj manjših spopadih med navijaškimi skupinami.

Zaradi različnih kaznivih dejanj, kot je žeparjenje in motenje posesti, so aretirali 15 ljudi. Poleg tega je nemška policija ovadila 64 oseb zaradi napadov in kaznivih dejanj s pirotehničnimi sredstvi.

Med sporom med navijači na postaji podzemne železnice so razpršili dražilne snovi – štiri osebe so bile poškodovane, med njimi dva policista.

