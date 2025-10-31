Piše: Vančo K. Tegov

Vladimir Putin ne more premagati Ukrajine na bojišču iz več razlogov, je komentiral znani italijanski časopis, pri čemer se je skliceval na dva visoka vira iz ameriških obveščevalnih služb.

Omenjeno je, da ima Rusija štiri slabosti – množično rekrutiranje rezervistov, težke gospodarske razmere v državi, tehnološke in vojaške zmogljivosti Ukrajine ter počasno napredovanje ruskih čet v Ukrajini.

Viri navajajo, da je Rusija v prvem četrtletju leta 2025 rekrutirala 90.000 ljudi, nato pa se je ta številka začela zmanjševati. Do leta 2025 je Kremlju uspelo rekrutirati 292.000 civilnih rezervistov.

Tudi ruske gospodarske težave so precejšnje. Mednarodni denarni sklad je ocenil rusko gospodarsko rast na 0,6 %, kar je bistveno manj od pričakovanih 4 % v letu 2024, upad prihodkov od izvoza nafte in plina pa bo le še poslabšal položaj Kremlja.

Poleg tega je Putin prepričan v svojo nepremagljivost in verjame, da bo Rusija odločno(odločnost nikoli in nikdar ne traja tako dolgo) premagal Ukrajino, čeprav je realnost za Moskvo veliko težja. Rusi redno izgubljajo veliko opreme in trpijo ogromne izgube. Za nadomeščanje le te izgubijo veliko časa, s tem ko dobijo substitut ta ni nikoli ni tako dobre kot prej ko so lahko dobili tudi od drugod in ne iz svojih zalog ali od vzhodnih zaveznic kot sta LNR Koreja ali NR Kitajska.

Analiza pravilno nakazuje te potrjuje, da je Rusija resnično naredila svoje jurišne drone Shahed bolj smrtonosne.

Vendar pa je Ukrajina dosegla tudi znaten napredek pri proizvodnji dronov. Ukrajina je podvojila svojo proizvodno zmogljivost brezpilotnih letalnikov z 1,5 milijona na 3 milijone enot. Poleg pa drži tudi to da je Ukrajina začela proizvajati rakete Flamingo, ki bodo ukrajinskim četam omogočile napad globoko v Rusiji. Ukrajinci imajo bistveno več možnosti škodovati in prizadeti ruski vojaški ustroj in živo silo ter zmogljivosti znotraj Rusije kot pa Rusi Ukrajincem.

Putinu lažejo o resničnem stanju na fronti

Prej so analitiki Inštituta za preučevanje vojne (ISW) ob sklicevanju na javni sestanek med Putinom in vojaškim poveljstvom trdili, da je ruski generalštab voditelju Kremlja posredoval dezinformacije o stanju na fronti. Poročilo načelnika generalštaba ruskih oboroženih sil Valerija Gerasimova opisuje stanje bistveno drugače kot realnost. Po Gerasimovih besedah so ruske čete v sektorju Pokrovsk obkolile do 5500 ukrajinskih vojakov in blokirale skupino 31 ukrajinskih bataljonov v bližini Pokrovska in Mirnograda. ISW je spomnil, da je Putin pozimi in spomladi letos na vztrajanje Gerasimova napovedal obkolitev tisočih ukrajinskih vojakov v Kurski regiji, kar pa pozneje ni bilo nikoli potrjeno. In še mnogo manipulacij povezanimi s stanjem ,ki je v resnici drugačno od tistega ki ga ima Putin na mizi.

Neizogiben konec je pred vrati

Kot rečeno, v prenešenem smislu, ruske vojaške mišice nimajo več te moči in tonus, ki jih bo ohranjal močne in vztrajne. Sedaj prihaja na plano tisto kar očitno pri vzhodnih Slovanih, pa ne samo pri njih, sedaj trenirajo in imajo v uporabi pretežno eno mišico, jezik, s katerim preko prirejenih situacij, nerealnih moraliziranj ali groženj, da ohranijo svoje pozicije in ugled pri svojih državljanih in zaveznikih o svoji moči in superiornosti, ki bi jo naj imeli oni in ne nasprotna stran oziroma v našem primeru napadena Ukrajina. Kot mnogokrat do sedaj, njihova demoraliziranost je prevladujoča v skoraj polovici njenega prihodnjega, skorajšnjega več kot zanesljivega poraza. Iracionalni elementi poraza bodo pekli in skeleli še mnogo dlje kot pa sam neizogiben skorajšnji, hvala bogu, konec z ničemer izzvane agresije Rusov na Ukrajino.