Sprenevedanje slovenskih in tudi mednarodnih novinarskih organizacij: tudi “Novinarji brez meja” za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi

Piše: Gašper Blažič

Očitno se zgodba “Kluba 571”, ki jo poznamo še iz časa prve Janševe vlade, ponavlja kot farsa. Spomnimo: iniciator razvpite peticije proti cenzuri Matej Šurc je nedavno na nekulturen način obdeloval poslanko Katjo Kokot, medtem ko njegovi mlajši kolegi v tujino že izvažajo novo laž.

V kampanjo proti zakonu o parlamentarni preiskavi se je namreč vključila celo mednarodna organizacija Novinarji brez meja. V izjavi na spletni strani zapisali, da podpirajo pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev. Ob tem so poslance DZ pozvali, naj zakon zadržijo, saj ga lahko politiki izrabijo za razkrivanje novinarskih virov.