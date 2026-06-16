Sprenevedanje slovenskih in tudi mednarodnih novinarskih organizacij: tudi “Novinarji brez meja” za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi

Piše: Gašper Blažič
Očitno se zgodba “Kluba 571”, ki jo poznamo še iz časa prve Janševe vlade, ponavlja kot farsa. Spomnimo: iniciator razvpite peticije proti cenzuri Matej Šurc je nedavno na nekulturen način obdeloval poslanko Katjo Kokot, medtem ko njegovi mlajši kolegi v tujino že izvažajo novo laž.
V kampanjo proti zakonu o parlamentarni preiskavi se je namreč vključila celo mednarodna organizacija Novinarji brez meja. V izjavi na spletni strani zapisali, da podpirajo pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev. Ob tem so poslance DZ pozvali, naj zakon zadržijo, saj ga lahko politiki izrabijo za razkrivanje novinarskih virov.
“Predlog zakona politikom omogoča dostop do klicev novinarjev, sporočil in virov, preden o dostopu odloča sodišče. Ko je vir razkrit, ni poti nazaj. Podpiramo državljansko pobudo o referendumu in pozivamo slovenske poslance, da zadržijo zakon, ki ogroža zaupnost novinarskih virov,” je v objavi poudaril direktor praške izpostave RSF Pavol Szalai.
Dodali so, da Evropsko sodišče za človekova pravice venomer poudarja, da morajo biti zakonski predlogi, ki predvidevajo razkrivanje novinarskih virov, pred sprejetjem predmet neodvisnega pravnega pregleda. Brez pregleda je zakon namreč v nasprotju z 10. členom evropske konvencije o človekovih pravicah, ravno tako pa “vsem žvižgačem in virom pošilja grozeče opozorilo”.
Novinarji brez meja torej sledijo pozivom starorežimskega Društva novinarjev Slovenije in pozivajo k temu, naj državljani oddajo podpise za referendum. Precej nenavadno, saj takšnega poziva nihče od levičarjev ne smatra za “tuje vmešavanje”.
Nasploh pa gre za notorično laž, ki jo levičarski medijski aktivisti ves čas ponavljajo z namenom, da bi čim več ljudi verjelo. Poudarjajo namreč najbolj črne scenarije s sedanjim zakonom, ob tem pa namerno zamolčujejo, kako je denimo komisija, ki jo je vodila Tamara Vonta, na bistveno hujši način zlorabljala parlamentarno preiskavo v primeru Nova24TV ter Demokracije. Seveda organizacija, kot je prej omenjena, očitno s tem ali ni seznanjena ali pa se namerno spreneveda.