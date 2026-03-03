e-Demokracija
Španska levičarska vlada prepovedala ZDA uporabo svojih vojaških oporišč za udare proti Iranu

Predsednik socialistične španske vlade Pedro Sanchez. (Foto: epa)

Piše: C. R.

Španski levičarski premier Pedro Sánchez je prepovedal Združenim državam Amerike uporabo španskih vojaških baz za morebitne napade na Iran. Po poročilih so ameriška letala že zapustila baze v Španiji.

Vlada je zavrnila dovoljenje ZDA za uporabo vojaških baz na španskem ozemlju – predvsem baz Rota in Morón – za morebitne napade ali vojaške operacije proti Iranu. 15 ameriških letal naj bi že zapustilo vojaške baze v Španiji, potem ko je njena vlada sporočila, da ne bo podprla napada na Iran ali pomagala z logistično podporo. Letala naj bi bila preusmerjena v Nemčijo, predsednik Donald Trump pa je kritiziral odločitev španskih levičarjev in ob tem izpostavil, da Španija za razliko od večine zaveznic v Natu ne povečuje obrambnih izdatkov: »Skoraj vse članice Nata so povečale obrambni proračun na 5 %, razen Španije. Menda želijo brezplačno vožnjo«, je dejal.

 

Španski zunanji minister José Manuel Albares je rekel, da si Španija želi »demokracije, svobode in temeljnih pravic za iransko ljudstvo«, a ne bo dovolila, da bi se njena oporišča uporabila v trenutnem posredovanju. Premier Sánchez pa je obsodil »enostransko vojaško akcijo«, češ da prispeva k »bolj sovražnemu in negotovemu mednarodnemu redu«.

Po drugi strani je predsednik konservativne stranke Vox, Santiago Abascal, je ob tem dejal, da sta v zadnjih 15 letih iranski in venezuelski režim financirala špansko levico, zaradi česar imata sedaj podporo premierja Pedra Sáncheza.

 

