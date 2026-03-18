Šok za tranzicijsko levico! Evropska ljudska stranka zahteva ponovno zaslišanje Marte Kos!

Piše: C. R.

Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) bo zahtevala posebno zasedanje Odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet), na katerem bi po besedah podpredsednice skupine Romane Tomc (SDS) zaradi novih dejstev v zvezi s sodelovanjem z jugoslovansko tajno službo Udba zaslišali evropsko komisarko Marto Kos.

“Želimo, da komisarka pojasni, zakaj je lagala pred poslanci Evropskega parlamenta na zaslišanju, ko je bila še kandidatka za komisarko,” je v izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju povedala Romana Tomc.

Nova knjiga Igorja Omerze z naslovom Komisarka namreč po njenih besedah vključuje dokumente, ki dokazujejo, da je Marta Kos imela “aktivno vlogo” v jugoslovanski tajni službi Udba.

Kot je še povedala podpredsednica največje politične skupine v parlamentu, bo EPP zahtevo za sklic seje vložila na naslednjem sestanku koordinatorjev oziroma predstavnikov vseh političnih skupin v odboru, ki bodo morali nato sklic seje podpreti.

Zahteva je sicer usklajena s predsednikom EPP Manfredom Webrom, predsednikom Afeta iz vrst EPP Davidom McAllisterjem in koordinatorjem skupine v odboru Michaelom Gahlerjem, je pojasnila Tomc.

Kos se je z očitki o sodelovanju z Udbo soočala že v času pred imenovanjem za komisarko za širitev, a je na zaslišanju na odboru Afet novembra 2024 zanikala sodelovanje.

“Nikoli nisem bila sodelavka ali informatorka jugoslovanskih tajnih služb,” je zatrdila v odgovoru na vprašanje enega od evroposlancev. Priznala je sicer, da se je njeno ime pojavilo na seznamu obveščevalcev tako kot pri številnih članih vlade, poslancih Evropskega parlamenta in tisočih ljudi, ne da bi natančneje vedela, kaj to pomeni.

Na Evropski komisiji so pred enim tednom v odzivu na objavo knjige Igorja Omerze poudarili, da je komisarka Kos prestala obsežno in podrobno preverjanje, preden se je pridružila komisiji. Med drugim je parlamentarni odbor za pravne zadeve (Juri) pregledal njene izjave o interesih in ni ugotovil konflikta interesov.