So Trumpove grožnje prestrašile iranski režim?

Piše:C. R./ STA

V Iranu se že več kot teden dni nadaljujejo množični protesti, ki so se začeli zaradi hude gospodarske krize in naraščajočih cen življenjskih potrebščin, a so prerasli v širša nasprotovanja oblasti ter pozive po spremembah sistema.

Demonstracije so zajele številna iranska mesta, vključno s Teheranom, in občasno privedle do spopadov med protestniki in varnostnimi silami, pri čemer je po ocenah civilnih in mednarodnih organizacij življenje izgubilo več deset ljudi, aretiranih pa je bilo več sto protestnikov, čeprav iranske oblasti teh številk ne potrjujejo. Varnostne enote so sicer v več mestih odgovorile s trdimi metodami, vključno z uporabo solzivca, streljanjem v zrak in v nekaterih primerih tudi z neposrednim nasiljem nad protestniki, zaradi česar so protesti v določenih regijah postali nasilni.

Ameriški predsednik Donald Trump je v javnih izjavah ostro opozoril Tehran, da so ZDA pripravljene poseči, če bi iranske varnostne sile začele ubijati miroljubne protestnike, ter zagrozil s potencialnimi posledicami. Iranski odgovor na ameriške izjave je bil odločen; teheranski uradniki so Trumpove grožnje označili kot nezakonite, opozorili Organizacijo združenih narodov, naj obsodi takšno retoriko, in poudarili, da bi tuj poseg škodoval regijski stabilnosti. A kljub temu je iranski predsednik Masoud Pezeshkian ob tem pozval varnostne sile, naj ne zatirajo protestov, hkrati pa je vlada skušala ublažiti nezadovoljstvo z omejenimi ukrepi.