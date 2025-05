Slovenija tik pred uvedbo sankcij proti Izraelu

Slovenija skupaj s Francijo in Irsko preučuje možnost uvedbe sankcij proti Izraelu, ki krepi napade na Gazo, je danes ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU povedala ministrica Tanja Fajon. Obenem je podprla izjavo Združenega kraljestva, Francije in Kanade, ki so Izraelu zagrozili s konkretnimi ukrepi.

Piše: C. R.

“Jaz se pridružujem pozivu Francije, Kanade in drugih držav, ki zaostrujejo grožnje s sankcijami proti Izraelu, če se ne ustavi ta morija,” je povedala Fajon. Dodala je, da je Slovenija že dlje časa v krogu majhne skupine držav, ki se zavzema za zaostrovanje sankcij proti Izraelu, tudi trgovinskih.

Kot je še spomnila, so v Sloveniji že pred časom začeli pregledovati, kakšne so možnosti za uvedbo sankcij na nacionalni ravni na področju trgovine, ki je sicer zelo omejena.

Po besedah ministrice so v stikih s Francijo, ki dela podobno, in z Irsko. Skupaj pregledujejo, kako bi lahko uvedli sankcije proti Izraelu, če EU tega ne bo sposobna enotno storiti, je pojasnila.

Skupina 22 držav, vključno z Nemčijo, Francijo, Združenim kraljestvom, Kanado in Slovenijo, je v ponedeljek pozvala Izrael, naj v celoti odpravi blokado dobav pomoči v Gazo. Voditelji Francije, Združenega kraljestva in Kanade pa so v ločeni izjavi v nasprotnem zagrozili Izraelu s konkretnimi ukrepi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je njihovo grožnjo označil za darilo palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas.

V ponedeljek je sicer v Gazo prispela prva humanitarna pomoč po več kot dveh mesecih in pol izraelske blokade. Združeni narodi so danes sporočili, da so od Izraela prejeli dovoljenje za vstop še približno sto tovornjakov s pomočjo v Gazo. Kdaj bo ta pomoč prispela v palestinsko enklavo, ni znano.

Fajon je ob prihodu na zasedanje pozdravila tudi predlog nizozemskega kolega Casparja Veldkampa za pregled pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, ki med drugim vključuje spoštovanje človekovih pravic.

K pregledu sporazuma, ki sicer ureja predvsem trgovinske odnose, sta že februarja lani Evropsko komisijo pozvali Španija in Irska. Pobudo je podprla tudi Slovenija.

Zunanji ministri Španije, Irske, Slovenije in Luksemburga so v ponedeljek po neuradnih informacijah v pismu visoki zunanjepolitični predstavnici EU Kaji Kallas podprli predlog nizozemskega kolega. Pozvali so jo, naj v sodelovanju s celotno Evropsko komisijo pripravi konkretne predloge ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli v okviru sporazuma.