Slovaški premier nadgradil “mirovništvo” Goloba ob Ukrajini

Piše: Spletni časopis

“V danih razmerah ne obstaja nikakršna možnost za napotitev slovenskih vojakov v Ukrajino.”

Tako je prejšnji teden naš premier Robert Golob zavrnil možnost, da bi naša vojaki v primeru, če bi v Ukrajini Donaldu Trumpu uspelo doseči premierje med Rusijo in Ukrajino, pomagala vzdrževati mir. O deset tisoč vojakih in možnosti, da bi z evropskimi lovci zagotovili varnost zračnega prostora, se pogovarjajo največje evropske države, vodilna je Francija, ki se dogovarja tudi z Veliko Britanijo, ki je sicer izstopila iz EU. Francija in Velika Britanija imata tudi jedrsko orožje. Mirovno misijo teh dveh držav podpira še 35 držav zahodne Evrope z orožjem, logistiko in drugo podporo.

Stališče našega premera, da ni možnosti, da bi sodelovali v projektu vojaške pomoči Ukrajini, je še nadgradil slovaški premier Robert Fico, ki je dodal, da tudi centa več ne bo prispeval za vojaško pomoč Kijevu. To je sporočil ob dogovarjanju na ravni EU o dodatnih 40 milijardah pomoči Ukrajini Ne zavrača pa Fico sicer transportov, ki so plačani ali prodaje slovaškega orožja, če kdo zagotovi denar.

Še bolj radikalno stališče od Fica zastopa Viktor Orban, ki je proti vsaki Evropski vojaški pomoči Ukrajini in tudi proti sankcijam EU proti Rusiji. Ta država, ko le more, tudi blokira dogovore na ravni EU o dodatni pomoči.

Stališče našega premiera je bilo morda tudi posledica realistične ocene, da naša vojska nobene resne pomoči Ukrajini tudi ni sposobna nuditi, ker so politiki obrambno področje več kot desetletje na vso moč zanemarjali in smo skupaj s Španijo med državami, ki za obrambo v EU še vedno namenjamo daleč najmanj.