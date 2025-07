Se Slovenija izogiba sankcijam proti Rusiji?

Piše: C. R.

Evropska komisija je danes Sloveniji in še 17 državam izdala opomin, ker niso v celoti in pravočasno v nacionalno zakonodajo prenesle direktive, katere namen je preprečiti izogibanje sankcijam EU, vključno s tistimi proti Rusiji. Države morajo ukrepati v dveh mesecih, sicer jim grozi nov korak v postopku ugotavljanja kršitev prava EU.

Direktiva EU vzpostavlja enotna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in kazni za kršitve sankcij EU v vseh državah članicah. Te bi morale direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti do 20. maja, a do danes njenega popolnega prenosa ni priglasilo 18 držav članic, med njimi Slovenija, so danes sporočili iz Bruslja.

Države imajo sedaj dva meseca časa za ukrepanje – da prenesejo direktivo v zakonodajo in o tem obvestijo Evropsko komisijo. V nasprotnem primeru bi lahko komisija naredila naslednji korak v postopku ugotavljanja kršitve prava EU in državam izdala obrazloženo mnenje. Temu lahko sledi napotitev primera na Sodišče EU.

Države članice so zakonodajo, ki kršenje sankcij opredeljuje kot kaznivo dejanje, potrdile aprila lani, za prenos v nacionalno zakonodajo pa so imele nato leto dni časa.

Direktiva kot kazniva dejanja med drugim obravnava pomoč posameznikom, proti katerim je EU uvedla sankcije, pri izogibanju prepovedi potovanja v unijo. Poleg tega pa še trgovanje z blagom, za katero veljajo sankcije, in transakcije z državami ali pravnimi osebami s seznama sankcioniranih.

Države članice morajo kršenje evropskih sankcij kaznovati s kaznimi, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračalne. Direktiva predvideva tudi zaporne kazni.