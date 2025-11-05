Rusom teče vod v grlo: njihovi tanki so videti kot “ježki” v poskusu odganjanja ukrajinskih brezpilotnih letal

Piše: Vančo K. Tegov

Ruske sile so začele uporabljati modificirane tanke T-72 in T-80, opremljene z obsežnimi proti-dronskimi konstrukcijami iz debelih kovinskih kablov, poroča Telegram kanal Vodohrai, ki je dva dni nazaj objavil fotografije vozil.

Slike prikazujejo modela T-80BVM in T-72B3, opremljena z minskim plugom – TMT-K oziroma KMT-7 – in prekrita z debelimi zgornjimi “mrežastimi” okvirji, ovitimi v jeklene kable.

Kabli segajo čez zgornji, zadnji in delno sprednji del tankov, celo pokrivajo sisteme vzmetenja.

Eden od fotografiranih tankov T-80BVM ima tudi sistem za elektronsko bojevanje (EW), nameščen nad oklepom. Po Vodohraijevih besedah ​​so te ojačane konstrukcije zasnovane tako, da motijo ​​brezpilotne letalnike s pogledom iz prve osebe (FPV), ki jih ukrajinske sile vse pogosteje uporabljajo na frontnih črtah.

Za razliko od prejšnjih modelov oklepov z “mrežo” ali “nadstreškom” so te kabelske kupole – ki jih ruske čete imenujejo “ježki” – namenjene poškodovanju propelerjev dronov, zapletanju njihovih okvirjev in preprečevanju detonacije eksplozivnih nabojev ob trku.

Vendar pa modifikacija tankom doda znatno težo in prostornino, kar lahko vpliva na manevriranje in podporo na terenu. Kvečjemu slabše za njih, za njihov mobilnost.

“Inovacije” širijo še na drugo tehniko

Ruski vojaki so bili predhodno posneti, kako na stare kombije UAZ-452 varijo na ducate ostrih kovinskih konic – improvizirano zasnovo “ježka”, namenjeno detonaciji ukrajinskih FPV dronov ob stiku. Improviziran oklep odraža vse večjo odvisnost Rusije od rešitev na terenu, saj droni še naprej prevladujejo na frontnih črtah.

Kakorkoli je to znak , če prav hočejo prikazati kot inventivnost, da več kot očitno Rusom trda prede. Glede na način kako to dosežejo, in kaj hočejo s tem , je več kot očitno da so v debelem zaostanku na marsikaterem področju.