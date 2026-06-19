Ruski zunanji minister brutalno usekal po Evropi

Piše: C. R.

Cilj evropskih voditeljev ni pogajati se z Rusijo glede končanja vojne v Ukrajini, temveč okrepiti režim ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva zapisal zunanji minister Sergej Lavrov. Dialoga z Evropo ni mogoče voditi kot z nepristransko opazovalko, je še dodal.

“Pravi cilj evropskih voditeljev torej ni pogajanje z Rusijo. Njihov cilj je okrepiti režim Zelenskega in ga ohraniti kot izhodišče za nadaljnje spopade z Rusijo,” je v članku Ukrajina, Evropa in globalna varnost, ki ga povzema ruska tiskovna agencija Tass, zapisal Lavrov.

Meni, da se evropski voditelji trudijo čim prej doseči premirje zato, da bi preprečili propad ukrajinskih oboroženih sil na bojiščih. “Načrt je, da se konflikt ‘zamrzne’, ne da bi obravnavali njegovih temeljnih vzrokov,” je še zapisal ruski zunanji minister. Dodal je, da dialoga z Evropo ni mogoče voditi kot z nepristransko opazovalko.

Lavrov je ob tem opozoril na morebitne vzajemne jedrske napade s “katastrofalnimi posledicami” v primeru neposrednega spopada med Rusijo in Natom, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Zapis ruskega zunanjega ministra sledi informaciji, da je bil urad predsednika Evropskega sveta Antonia Coste v zadnjih tednih na kratko v stiku s Kremljem s ciljem, da bi odprli komunikacijske kanale.

Razprave o ponovni vzpostavitvi komunikacije Evrope z Moskvo so se okrepile sredi zastoja v prizadevanjih ZDA za končanje vojne v Ukrajini, potem ko se je ameriški predsednik Donald Trump v zadnjih mesecih bolj posvetil konfliktu z Iranom.

Ruski predsednik Vladimir Putin je izrazil pripravljenost na pogovore z EU in kot najprimernejšega sogovornika označil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja. V Bruslju in državah članicah so možnost, da bi Schröder, ki je dolgo po koncu mandata ostal v tesnih stikih z ruskimi oblastmi, zastopal EU, zavrnili.