Ruski migi kršili zračni prostor Estonije. NATO mora dati jasen odgovor tudi z aktivacijo 4. člena

Piše: Vančo K. Tegov

Včeraj so tri ruska bojna letala vstopila v zračni prostor Estonije. Trije Migi-31 so se tam zadržali 12 minut. Estonci pozivajo k odločnemu odzivu na provokacijo.

“Rusija je letos že štirikrat kršila estonski zračni prostor, kar je že samo po sebi nesprejemljivo. A petkov vdor je drzen brez primere,” je povedal estonski zunanji minister Margus Tsahkna. Prepričan je, da se je treba na rusko agresijo odzvati z okrepitvijo političnega in gospodarskega pritiska.

Estonija je zahtevala aktivacijo 4. člena zaradi ruskih letal MIG. Brez dopuščanja provokacij!

Estonija je zahtevala aktivacijo 4. člena Severnoatlantske pogodbe, potem ko so trije ruski lovci MIG-31 kršili njen zračni prostor in v njem ostali 12 minut. To je na družbenem omrežju “Ex” zapisala premierka države Kristen Michal in dejanja Moskve označila za nesprejemljiva, poroča AFP.

člen predvideva nujna posvetovanja z zavezniki Nata, če država članica meni, da je ogrožena njena “ozemeljska celovitost, politična neodvisnost ali varnost«.

Lovci Nata so se takoj odzvali in prestregli ruska vojna letala, ki so danes kršila estonski zračni prostor, je sporočil tiskovni predstavnik zavezništva, ki ga je citiral Reuters.

“To je le še en primer nepremišljenih dejanj Rusije in pripravljenosti Nata na odziv,” je zapisal na družbenem omrežju “X”.

»Evropa stoji za Estonijo ob še eni kršitvi našega zračnega prostora s strani Rusije. Odločno se bomo odzvali na vsako provokacijo in investirali v močnejši vzhodni bok. Naš pritisk se bo povečeval vzporedno z naraščanjem groženj,« je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Odgovor in reakcija morata biti očitni, jasni in dojemljivi, odločni

Ali samo stati za Estonijo in opazovati ter kdaj bo naslednja provokacija, je velika razlika. Naslednjič ne bo 12 minutno kršenje zračnega prostora. Kaj v takšnem primeru? Tole vse skupaj je načrtno provociranje in preizkus potrpežljivosti preveč razumevajoče dobrohotne Evrope. »Rus« razume samo surovo moč. Odgovor na provokacijo, če že ne klofuto, vsaj z glasnim konkretnim prikazom moči v obliki kazanja »mišic« z aktivacijo in dvigom v zrak nekaj flot. Šele ko jim bo začelo žvižgati okrog ušes bodo razumeli.

Boljše kazati vojaške mišice kot pa razrita in razkopana mesta ali vasi. Rusom je treba pokazati da se ne smejo dogajati takšna kršenja ozemeljske celovitosti suverene države in članice NATA preden se dvignejo letala v zrak. Najmanj možnosti za tovrstnih kršitev je, da bojna letala ostanejo na tleh. Do nadaljnega!