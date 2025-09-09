Rusija prijela za nov vzvod: Lavrov podprl Dodika in za krizo v BiH obtožil Zahod

Piše: C. R., STA

Rusija se je aktivneje oprijela novega vzvoda za doseganje svojih ciljev – Balkana: ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes v Moskvi po srečanju z razrešenim predsednikom entitete BiH Republike Srbske Miloradom Dodikom dejal, da je kriza v BiH posledica vmešavanja Zahoda. Obsodil je poskuse odstranitve srbskih voditeljev (Dodika) in najavil posebno sejo Varnostnega sveta ZN o razmerah v BiH, poročajo mediji v BiH.

Zahod po besedah Lavrova poskuša spremeniti Bosno in Hercegovino v unitarno državno ureditev s poslušnimi institucijami. To po njegovem prepričanju vodi v najhujšo politično krizo v BiH v zadnjih 30 letih in lahko destabilizira celotno regijo, poroča portal N1 BiH.

Lavrov je ostro kritiziral tudi visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Varnostni svet ZN imenovanja Schmidta leta 2021 ni potrdil zaradi zadržkov Rusije in Kitajske. Kot visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH ga zato ne priznava niti Dodik.

Lavrov je izpostavil, da Schmidt nima mandata Varnostnega sveta ZN, in ocenil, da poskuša vsiljevati odločitve in zakone po nalogu Zahoda.

Obsodil je tudi “poskuse odstranitve srbskih voditeljev” prek “izmišljenih kazenskih postopkov”. “Konkretno gre za našega današnjega sogovornika, prijatelja in legitimno izvoljenega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika,” je dejal vodja ruske diplomacije po poročanju sarajevskega portala Klix.ba.

Rusija bo oktobra prevzela predsedovanje Varnostnemu svetu ZN, kjer je doslej vedno podpirala stališča srbskih predstavnikov v BiH.

Lavrov je za 31. oktober najavil posebno sejo Varnostnega sveta ZN o razmerah v BiH, kjer bodo “naši partnerji morali odgovarjati na številna neprijetna vprašanja”.

Dodik je medtem spomnil, da BiH nikoli ni uvedla sankcij proti Rusiji, ker je to prek svojih predstavnikov preprečila Republika Srbska. Znova je kritiziral Schmidta in razkril, da je Rusijo prosil, naj pomaga pri zaprtju urada visokega predstavnika v BiH.

Dodiku je državna volilna komisija v BiH minuli mesec odvzela predsedniški mandat, potem ko je bil pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja Schmidtovih odločitev.

Dodik tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača in položaja ne želi zapustiti. Pri tem se za podporo obrača na Beograd, Moskvo in Budimpešto. V Budimpešti se je mudil minuli teden, v nedeljo pa se je na poti v Moskvo ustavil v Beogradu. Moskvo je obiskal že aprila, ko ga je sprejel predsednik Vladimir Putin.