Rusi se ne ozirajo na Trumpa

Piše: C. R.

V novem ruskem napadu v regiji Doneck je bilo v petek zvečer ubitih najmanj 11 ljudi, več deset je ranjenih, so sporočile reševalne službe. O smrtnih žrtvah in poškodovanih poročajo tudi drugod z vzhoda Ukrajine, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska vojska je po navedbah reševalcev zadela središče kraja Dobropilja blizu frontne črte, nedaleč od Pokrovska. Pri tem je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, še 30 je ranjenih.

Kot je sporočil lokalni guverner Vadim Filaškin, so ruski napadi drugod v regiji zahtevali še najmanj šest življenj.

V napadu brezpilotnega letala v regiji Harkov pa so ruske sile davi ubile še tri osebe, sedem je ranjenih, so sporočile lokalne vojaške oblasti. O napadih poročajo tudi iz regij Odesa in Poltava, piše britanski BBC.

Skupno je Rusija po navedbah ukrajinske vojske nad Ukrajino ponoči poslala 145 dronov, pri čemer so jih 79 sestrelili.

Vojna se nadaljuje tudi na ruskih tleh. Obrambno ministrstvo v Moskvi je danes sporočilo, da so njihove sile ponovno prevzele nadzor nad tremi kraji v regiji Kursk, kjer ukrajinski vojaki postopoma izgubljajo ozemlje, ki so ga zasedli v bliskoviti poletni ofenzivi.

Ukrajina je bila že v noči na petek tarča obsežnih ruskih napadov, ki so ciljali njeno energetsko infrastrukturo. Na te napade se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zagrozil Rusiji z obsežnimi sankcijami. Ob tem se je v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social zavzel za prekinitev ognja in dogovor o miru v Ukrajini.