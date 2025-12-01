Trumpov načrt za mir v Ukrajini in interesi ameriških podjetij

Piše: C. R.

V Miamiju so se prejšnji mesec sestali trije vplivni poslovneži, dva Američana in en Rus, da bi pripravili načrt za konec dolge in krvave vojne v Ukrajini. A po poročanju virov naj bi pogovori šli precej dlje, njihov cilj pa je bil ameriškim podjetjem omogočiti prednost pri poslovanju z Rusijo in njeno obnovo po vojni, kar je razburilo Evropo.

Načrt, ki ga je delal Kirill Dmitriev, vodja ruskega državnega investicijskega sklada in Putinov pogajalec, je vključeval uporabo približno 300 milijard dolarjev zamrznjenih ruskih sredstev za ameriško-ruske projekte, sodelovanje pri izkoriščanju arktičnih mineralov ter celo skupne vesoljske misije. Steve Witkoff, ameriški milijarder in posebni odposlanec Trumpove administracije, ter Jared Kushner, Trumpov zet, so podpirali Dmitrievov pristop, ki prinaša na koristi za obema stranema.

Evropski voditelji in ukrajinska vlada so načrt kritizirali kot pretežno ruski, ki zanemarja ukrajinske varnostne cilje. Poljski premier Donald Tusk je dogovor komentiral takole: “Ni mirovni načrt, temveč poslovni.”

V ozadju ameriški investitorji že raziskujejo možnosti za prihodnje dobičke, vključno z naftnimi in plinskimi projekti, arktičnimi LNG projekti ter delnim prevzemom Nord Stream 2. Trumpova administracija trdi, da so ti ukrepi del širše strategije za mir in gospodarsko stabilnost, medtem ko kritiki opozarjajo, da se poslovni interesi mešajo z diplomatskimi prizadevanji.

Posebni odposlanec Witkoff je imel več srečanj s Putinom in Dmitrievom, razpravljal pa je tudi o večjih pobudah, kot so izmenjave zapornikov in gospodarski projekti. Čeprav so evropski varnostni organi in nekateri ameriški uradniki imeli omejen vpogled v te pogovore, so ameriški in ruski poslovni krogi že začeli priprave za prihodnje sodelovanje. Trumpova administracija se je odločila za nenavaden pristop k Ukrajini in Rusiji, kjer naj bi gospodarske spodbude omogočile mir, a hkrati odpirajo vrata ameriškim podjetjem do strateških ruskih sredstev in virov, kar evropske zaveznike močno skrbi.