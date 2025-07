Resnica, ki vam jo mainstream mediji ne bodo povedali: Hrane v Gazi je dovolj, a Hamas in ZN delata vse za to, da ta ne doseže Palestincev

Piše: Nova24tv.si

Izraelsko zunanje ministrstvo je objavilo videoposnetke, na katerih se vidi, kako teroristi Hamasa v podzemnih tunelih veselo obedujejo, medtem ko prebivalci Gaze nad njimi trpijo pomanjkanje hrane. Izraelske obrambne sile (IDF) so medtem objavile posnetke iz Gaze, ki prikazujejo na tisoče palet s humanitarno pomočjo, ki tam samo stojijo in čakajo, da jih prevzamejo Združeni narodi, čeprav ZN zahtevajo še več pomoči in več tovornjakov, čeprav niso razdelili niti tistih, ki so že tam. Težava je torej očitno v tem, da Hamas počne vse, da nahrani svoje borce in prepreči dostop hrane za navadne Palestince.

Ministrstvo je poudarilo, da ti borci uporabljajo “zaloge, ki niso iz humanitarne pomoči”. Tiskovni predstavnik izraelske vojske (IDF) za arabski jezik, Avichay Adraee, je izjavil: “Tako se obnašajo teroristi te organizacije pod zemljo, daleč od trpljenja prebivalstva in v nasprotju z lažmi o stradanju … Še enkrat je očitno, kako Hamasovi saboterji popolnoma ignorirajo trpljenje prebivalcev. Ta organizacija, ki svetu laže o domnevnem stradanju, se posmehuje uničenju, ki ga je povzročila prebivalcem Gaze. O, ljudstvo Gaze, to je resnica: ti saboterji niso junaki, temveč tatovi, ki jim je mar le zase, in se skrivajo v tunelih iz strahu pred posledicami svojih dejanj.”

Humanitarna pomoč – plen v rokah Hamasa

Gaza Humanitarian Foundation (GHF), ameriška organizacija, ki skuša prebivalce Gaze oskrbeti s hrano, a jo pri tem ovirajo Združeni narodi, je na omrežju X zapisala: “Hamas zavira prekinitev ognja zaradi vprašanja, kdo bo nadzoroval prehransko pomoč. Zahtevajo odstranitev GHF in vrnitev @UN. Zakaj? Ker nadzor nad pomočjo pomeni nadzor nad Gazo. Ko je pomoč pod nadzorom ZN, jo Hamas ukrade, obdavči, preproda in tako ohranja oblast.”

Duhovnik Johnnie Moore, predsednik fundacije, je za Epoch Times povedal: “Ko tovornjaki ZN prispejo v Gazo, jih nemudoma prevzame Hamas ali njemu povezane oborožene skupine. Hamas nato odloča, kaj bo s hrano. Mi imamo en sam cilj: nahraniti ljudi v Gazi tako, da Hamas, kot uradno priznana teroristična organizacija, ne more ukrasti hrane. Hamas skuša ljudi ustrahovati, da ne bi prihajali do naših distribucijskih centrov. Ubili so dvanajst naših domačih sodelavcev v Gazi.”

Po besedah Moora je temeljni problem Gaze v tem, da so “Združeni narodi in druge mednarodne organizacije ustvarile sistem, ki je praktično vsakemu zlonamernemu akterju omogočil, da že tako slabe razmere še poslabša”.

IDF se trudi zagotoviti več hrane

Izraelske obrambne sile (IDF) sicer izvajajo prenovo centrov za distribucijo hrane za prebivalce Gaze v osrednjem in južnem delu Gaze. V sodelovanju z ameriško humanitarno organizacijo Gaza Humanitarian Foundation (GHF) bodo odprli štiri nove centre, ki naj bi z izboljšavami zmanjšali kaos na dostopnih poteh. Po prošnji Palestincev se bo spremenila tudi sestava prehranskih paketov.

Kljub temu IDF pričakuje, da bo treba vsak dan angažirati več sto vojakov in poveljnikov za varovanje poti, ki vodijo do centrov, saj so te postale smrtonosna žarišča spopadov in so sprožile mednarodne obtožbe o izraelskih vojnih zločinih, čeprav je za vsak incident v resnici kriva teroristična skupina Hamas.

Zahodni distribucijski center v južni Gazi se bo razdelil na dva dela za učinkovitejše delovanje, IDF pa ureja nove dostopne poti in zapira obstoječe. Razmišljajo tudi o visokotehnološki distribucijski točki s tekočimi trakovi, ki bi več deset tisoč prebivalcem Gaze prihranila ure čakanja. Varnostni uradniki poročajo o veliki potrebi po moki – količina se bo podvojila na štiri vreče na paket. Prebivalci Gaze so zavračali konzerve z denimo kuhanim fižolom, zato sedaj paketi vključujejo alternativna živila, izbrana glede na kalorično vrednost, da bi zadostovala za velike družine, skupaj s čokolado in piškoti.

“Učimo se, kaj prebivalci Gaze potrebujejo, zato smo začeli dostavljati večje količine krompirja,” pravijo varnostni viri, seznanjeni s podrobnostmi. Veliko izdelkov prihaja od znanih izraelskih blagovnih znamk, ki so prisotne v večini izraelskih gospodinjstev, a so etikete zamenjane z napisi, ki nakazujejo, da gre za izdelke arabskega trgovca z Negevskega polotoka, da bi zakrili njihov izvor.

IDF poroča, da je bilo razdeljenih več milijonov obrokov, pri čemer ima glavno vlogo GHF, ki projekt mesečno financira z več deset milijoni šeklov. Glavna težava ostaja nemožnost Izraela, da bi preverjal, kdo prejema pomoč. Teroristi Hamasa lahko napadejo izraelske vojake v Khan Younisu, skrijejo orožje in nekaj ur kasneje pridejo po brezplačno izraelsko hrano.