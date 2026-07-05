Referendum o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in nacionalne agencije za boj proti kriminalu na Slovaškem zaradi nizke udeležbe ni uspel

Piše: C. R., STA

Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci v soboto med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16-odstotna, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50 odstotkov volivcev.

Državna volilna komisija je danes zjutraj objavila, da je bil sobotni referendum neveljaven zaradi nizke volilne udeležbe, ki je znašala 16,13 odstotka. Za veljavnost referenduma bi bila potrebna udeležba več kot 50 odstotkov od 4,3 milijona volilnih upravičencev, poroča slovaška tiskovna agencija TASR.

Na desetem referendumu v zgodovini samostojne Slovaške so volivci odločali o ponovni vzpostavitvi urada posebnega tožilca za pregon večjih kaznivih dejanj in korupcije ter nacionalne agencije za boj proti kriminalu. Oba organa je ukinila sedanja vlada premierja Roberta Fica.

Poleg tega so odgovarjali tudi na vprašanje, ali se strinjajo z odpravo dosmrtne rente za nekatere nosilce najvišjih funkcij, med drugim predsednika vlade, ki so funkcijo opravljali vsaj dva zaporedna mandata. Te pogoje za zdaj izpolnjuje le sedanji premier Fico.

Od volivcev, ki so se udeležili referenduma, jih je 93,4 odstotka glasovalo za ukinitev dosmrtne rente, medtem ko jih je 92,2 odstotka podprlo ponovno vzpostavitev obeh organov. Vendar pa visoka stopnja podpore obema vprašanjema zaradi nizke volilne udeležbe ne igra vloge.

Da referendum ne bo uspel, je bilo sicer pričakovano, saj so ankete že pred tem napovedovale nizko volilno udeležbo.

Pobudo za referendum je dala zunajparlamentarna stranka Demokrati, ki odkrito nasprotuje Ficovi vladi, zato so mnogi v glasovanju videli izraz kritike aktualne vlade.